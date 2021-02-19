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爸爸變性「阿姨」 逼兒聞下體味道

記者林孟潔／台北19日電
一名父親動變性手術，要求三名子女叫他「阿姨」，還逼小孩聞他下體的味道，被依加重猥褻、公然猥褻等罪判刑。圖為示意圖。(Ingimage)
一名父親動變性手術，要求三名子女叫他「阿姨」，還逼小孩聞他下體的味道，被依加重猥褻、公然猥褻等罪判刑。圖為示意圖。(Ingimage)

一名父親和妻子離婚後動變性手術，要求3名子女叫他「阿姨」，還逼小孩聞他下體的味道，並玩弄兒子的生殖器，一審依加重猥褻、公然猥褻等罪判刑3年10月，二審逆轉輕判他不得易科罰金部分1年6月徒刑，另8月徒刑得易科罰金；最高法院去年7月駁回上訴，全案定讞。

父親自小出現性別認同障礙，和妻子離婚後，2017年間接受變性手術成為女人，也留長髮、穿女裝，並要求他的3名子女叫他「阿姨」；他2018年4月間在家用手抓弄自己的私密處，逼小孩聞。

事隔兩個月，他到幼稚園接小孩時，竟脫掉褲子撫弄下體，還拉小孩逼聞，大喊「來看呀」等語，被老師制止還嗆「有什麼關係，我在家都這樣」，老師報警處理；他也曾用手逗弄兒子的生殖器官。

檢方依法起訴，他辯稱因自己做完手術下體悶癢，加上想讓小孩認得他的性別，不要再叫他爸爸才會這樣；但小孩作證時說，「爸爸會摸下面臭臭的地方給我們聞」、「我不喜歡爸爸，因為他會弄下面給我聞」。

一審依加重強制猥褻罪、公然猥褻罪判3年10月徒刑，二審因家屬求情表明不願計較，改依公然猥褻罪、強制罪，輕判8月徒刑，得易科罰金，另依加重強制猥褻罪判刑1年6月。

案件上訴，父親主張自己接受手術後患有憂鬱症，但二審卻未審酌，另認為自己沒有前科，應符合緩刑條件，且入獄恐遭霸凌；最高法院認為，原審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

霸凌

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