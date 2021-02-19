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假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

記者李奕昕／台北19日電
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

林姓女子為首的集團媒介台灣女子到美國賣淫，利用台灣赴美免簽證，兩年仲介50餘名台女，客群多為當地華人；美國海關暨邊境保護局攔截14人查出是要性交易，通知台灣政府。刑事局逮捕林女等3人，依妨害風化罪嫌移送，檢方訊後以5萬至15萬台幣交保。

警方調查，31歲林姓女子與美國色情應召華人業者合作，上網替賣淫女申請美國旅行授權（ESTA）；從事酒店小姐經紀的29歲陳姓男子，負責在臉書、Instagram、推特、微信張貼「赴美高薪工作」廣告，招募小模等級台籍女子，由林女面試。

應召女赴洛杉磯、舊金山後，住業者提供租屋處，依外型及時數標準，每次性交易400美元起跳，最多24小時不限次數4000美元，外出伴遊1500至2萬美元，參加飯局100美元；業者抽佣約四成。尋芳客主要是當地華人，也有美國人或各國觀光客。

美國海關暨邊境保護局見不少台女隻身前往，沒有薪資證明或入學許可，還有人出境再入境，過濾2018年1月至去年2月50餘名可疑台女，攔截其中再入境14人，有人坦承赴美賣淫。

美國在台協會（AIT）去年6月轉相關情資給台灣，刑事局國際科追查，本月4日在台北市萬華區拘提林女、陳男及25歲車伕林姓男子，3人認罪。

警方查扣電腦發現存有「美國通關指導原則」，教導女子入境時保持鎮定，面對美國官員詢問可回答訪友，另有「通告價目表」，發現除了美國，集團還仲介女子赴加拿大多倫多、溫哥華及澳洲雪梨、墨爾本賣淫。

被美方拒絕入境的14名台女以證人身分到案，自稱無業或家管，警方懷疑多是酒店小姐或傳播妹。

警方說，台灣加入美國免簽證計畫多年，只要沒前科、在美無犯罪紀錄或未被美方列黑名單，經上網申請，可持台灣護照赴美從事觀光或商務90天；犯嫌利用媒介性交易，引起美方重視，將協助美方追查在美應召業者，並通報情資給澳洲與加拿大。

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