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已有5名孫子女的阿公婚外情 阿嬤向小三求償判賠8萬

記者白錫鏗／台中18日電
年邁的阿雄（化名）已有5名孫子女，與郭女婚外情，2人相互傳「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」等，並共同出遊，經阿雄的妻子陳女請求損害賠償，郭女否認與阿雄嘿咻，辯稱只是好朋友，法官不採信，判郭女給付陳女新台幣8萬元。(本報資料照片)
年邁的阿雄（化名）已有5名孫子女，與郭女婚外情，2人相互傳「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」等，並共同出遊，經阿雄的妻子陳女請求損害賠償，郭女否認與阿雄嘿咻，辯稱只是好朋友，法官不採信，判郭女給付陳女新台幣8萬元。(本報資料照片)

年邁的阿雄（化名）已有5名孫子女，與郭女婚外情，2人相互傳「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」、「一直夢到你」、「沒有你的日子我會很慘」等，並共同出遊，經阿雄的妻子陳女請求損害賠償，郭女否認與阿雄嘿咻，辯稱只是好朋友，法官不採信，判郭女給付陳女新台幣8萬元。

陳女主張，她與阿雄為夫妻，育有3名子女、5名孫子女。去年7月間經由阿雄的手機內訊息與照片，發見郭女於11年前與阿雄相識，郭女明知阿雄為有配偶之人，仍與阿雄交往，介入她的家庭。

郭女與阿雄交往期間，屢屢以電話、Facebook、Line聯絡互傳愛意，不僅以「老公」、「吾愛」等親暱話語稱呼彼此，二人互遞訊息有「你很行」、「你在越南一年700次」、「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」、「一直夢到你」、「沒有你的日子我會很慘」、「珍惜現在，珍惜我們」等曖昧內容。

陳女並稱，郭女與阿雄過去長達10年交往期間經常共同出遊，更拍攝多張勾肩、搭背、摟腰或擁抱等親密照片，並彼此約定刪除訊息，設定訊息保密模式以免原告發覺，顯見2人已違背正常男女基於朋友社交往來互動，無視她與阿雄仍具法律上夫妻關係。陳女請求損害償，要求郭女給付新台幣80萬。

郭女辯稱，她與阿雄純粹聊天而已，2人只是好朋友，因阿雄有病，所以希望有人陪他出門或者講話，她與阿雄講話雖有過火，但是與他沒有發生性行為，僅有搭肩，若有傷害到陳女她願意道歉。

法官以郭女明知阿雄為陳女的配偶，仍長達10年與阿雄有超乎社會一般人認知有配偶之人與其他異性友人間正當往來之程度，此等行為，依社會一般通念，已足以破壞夫妻婚姻關係中，配偶應負之誠實義務，自屬侵害陳女的配偶權，判決郭女給付陳女新台幣8萬元。

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