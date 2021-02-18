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2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

記者蕭雅娟╱台北18日電
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

詹姓男子涉嫌冒充廣告主，佯稱拍廣告、發唱片，詐騙購物台倪姓模特兒5萬元（台幣，下同，約1786美元），又裝罹患腦癌，分飾個人助理、銀行業務傳簡訊謊稱要把2億元（約714萬5249美元）財產匯給倪女，人生已到末期，只求「短暫相依」；倪女真上當與詹登記結婚，直到詹男前妻主動告知真相才知受騙，結婚13天後離婚提告。檢方依詐欺罪起訴詹。

檢方調查，35歲詹姓男子曾因賣帳戶給詐騙集團遭法院判刑，去年3月緩刑期間，利用網路查知某購物台倪姓模特兒身分，假冒廣告主主動約倪女見面，佯稱取得薇閣旅館、沐蘭旅館、青春露保養品、膠原蛋白等廣告，另有唱片公司發片機會，可獲得22萬元拍廣告酬勞，及5萬元唱片公司零用錢。

倪女信以為真推掉購物台工作，拍攝詹男所稱四項廣告，還代墊唱片公司行政作業費5萬元。

事後倪女追討酬勞，詹見她單純，自導自演再假扮個人助理和銀行業務兩角色，傳訊息給倪女，謊稱自己罹患腦癌，人生已到末期，要把財產2億多元匯進她的戶頭。

詹男胡謅編織淒美愛情故事，簡訊稱這麼有錢其實可以直接給，但因為用心，才會安排廣告拍攝機會；如今檢查出罹患腦癌，人生已到末期，「一樣惦記著妳，只盼能短暫相依」。倪女以為找到生命中相愛，去年5月兩人登記結婚。

但結婚沒幾天，詹男前妻得知主動透過社群訊息告知倪女，詹男根本沒住院，也無唱片公司發片等事，是個騙子；倪女至此才知被詹男用各種身分、手段行騙，結婚13天後離婚並提告。

詹男到案坦承，檢察官依二人證詞及廣告影片、住院照片、訊息對話紀錄、戶籍資料等，認定詹男涉犯詐欺取財罪，提起公訴。

詐騙集團 美元 旅館

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