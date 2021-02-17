偷拍是種病 刑罰治不好

警方說很多偷拍者是慣犯，單靠法律難以解決，學者也認為偷拍成癮無法自制，與職業沒有必然關係，應專業治療。示意圖。(取材自Ingimage)

偷拍事件頻傳，不乏教師、醫師、工程師或高階公職人員等高社經地位者；台北、桃園都發生男教師裝針孔偷拍女學生裙底，也有工程師在捷運 偷拍。警方說很多偷拍者是慣犯，單靠法律難以解決，學者也認為偷拍成癮無法自制，與職業沒有必然關係，應專業治療。

台北市一所私立中小學學生，去年12月發現講台座椅閃爍紅色燈光，靠近一看驚見針孔攝影 機，不動聲色拿回家，家長發現存有女學生裙底影片，隔天通知校方，韓姓男班導師隨即投案承認偷拍，被法辦。

前年11月，桃園某高中邵姓男教師在女廁隔間牆架微型攝影機，用廁所芳香劑掩護，由上往下偷拍，被兩名女學生上廁所、換衣服時發現；法院一審判刑六月。

去年7月，北市一家私人小型補習班數學教師廖姓男子，持手機 偷拍女學生如廁，警方查扣電腦發現廖偷拍40多部女學生影片，還以26個英文字母分類存檔，九年時間有數十人受害。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎說，偷拍者透過窺視他人真實生活滿足快感，起初是好奇，逐漸上癮無法戒斷，或沉浸在不斷偷拍未被抓到的快感，部分可能有戀物癖，想窺視或占有大腿等身體部位，或患窺陰癖，反覆窺視他人性器官甚至在過程自慰。

警方說，偷拍者不少具高社經地位，如教師、醫師、工程師或高階公職人員，落網多稱好奇、衝動或忍不住；實務上有人被判刑還是再犯，法律懲治效果有限，應建立就醫機制。

去年9月，新竹科學園區何姓工程師在台北捷運雙連站，用袋子掩護持相機偷拍少女裙底，被路人發現報警查獲，手機存超過十部偷拍影片；何自稱有病、看到短裙就想偷拍。王伯頎說，偷拍行為與職業並無連結，主要是心理出狀況，未尋求治療。