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男逃出性愛毒趴 遭仇家追殺撞輾數次慘死

台灣新聞組／台南17日電
台南安平凶殺案，作案車輛追撞痕跡累累，警方專案小組到場採證，上頭還留有死者血手印。（記者邵心杰／翻攝）
台南安平凶殺案，作案車輛追撞痕跡累累，警方專案小組到場採證，上頭還留有死者血手印。（記者邵心杰／翻攝）

台南市安平區16日晚間驚傳凶殺案，31歲王姓男子在停車場與人談判遭持刀刺殺，王攔下兩共乘機車的大學生三貼逃跑，在約500公尺外某餐廳旁停車場仍被追上，王再被仇家開車追撞後倒地不起，路人報警送醫不治，兩大學生先後逃命無礙。

昨晚兇嫌棄置的紅色轎車已在仁德區86快速道路下被找到，除了車頭碰撞毀損，車燈處還印著駭人的血掌印。

警方調查，王男16日在育平路旁一處停車場與人談判，雙方發生衝突，對方亮刀將他刺傷， 王負傷逃到對街欲攔路過車子求救，但車主緊鎖車門。此時王見兩名共乘出租機車來台南遊玩的大學生駛近，跳上機車後座，表示遭人追殺，緊抱乘客採「三貼」方式逃跑。

但最後無辜民眾先後逃離，獨留王男重傷倒地，兇嫌還冷血駕車撞輾數次才離去。目擊者說， 車子開進停車時「速度很快」，沒多久傳來追撞；有人記下凶嫌車牌事後報案。

兩名大學生到警局時臉色發白、餘悸猶存，衣服上還留血跡；他們說趁年假來台南玩，沒想到騎車被攔，歷經一場驚魂。

蘋果日報報導，王男與嫌犯起衝突的原因和摩鐵性愛毒趴有關，王男昨在安平區某間摩鐵開性愛毒趴遭警方查獲，被原有嫌隙的角頭得知，角頭與小弟到場嘲笑，王男逃逸，小弟攔到王男時，卻被持刀劃破肚子，衍生追殺事件。

當王男倒臥停車場血泊中時，餐廳人員曾上前查看，王男全身是傷但尚有意識，還請對方用手機撥打給王妻，但未接通。王妻對警方表示，王男早上就出門，不曉得出去做什麼，對丈夫的行蹤毫不知情。

兩名大學生到台南旅遊，不料遇到追殺案，餘悸猶存。（記者邵心杰／翻攝）
兩名大學生到台南旅遊，不料遇到追殺案，餘悸猶存。（記者邵心杰／翻攝）

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