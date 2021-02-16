撞死流浪狗嗆「畜生」 事主靈前下跪認錯還丟工作

雲林西螺市區初二下午發生一起休旅車撞死流浪犬肇逃的事件，駕駛親自到被輾死狗狗的靈堂前下跪上香。(取材自臉書)

雲林西螺市區初二下午發生一起白色休旅 車撞死流浪犬肇逃的事件，駕駛沒下車查看還對目擊民眾嗆聲引起公憤，事情鬧大後他數度道歉，日前親自到被輾死狗狗的靈堂前下跪上香。

一名駕駛休旅車的林姓男子13日在雲林西螺市區疑未注意前方有流浪犬「小黑」正在過馬路，車速未減撞上，事後也未下車察看狗狗狀況，被後方機車女騎士目擊提醒，不料林男回嗆「畜生啦！什麼生命？」便開車揚長而去。

目擊女子將整段過程的照片公開發文在臉書 社團，引起網友公憤，來自北部的動保人士也驅車南下協助搜證，並向警方及雲林縣政府動植物防疫 報案。事件延燒後，林男14日發出約600字道歉文，並願意支付小黑的火化費用，希望網友原諒；但網友不領情，認為林男道歉沒誠意，他再次道歉表示已向警方投案，希望別公審其家人。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎在臉書貼出林男到小黑靈前下跪上香的影片，他說對林男的言行感到憤怒，叫他一定要出面對壓死的孩子道歉，壓死狗後的一言一行都是最壞的生命教育，林男也說「自己的行為就是畜牲。」

邵柏虎說流浪動物的命也是生命，不該被當作垃圾看待，必須給予尊重。要求林男將行車記錄器資料都提供給警方，並承擔所有罰責，也要他去雲林縣動植物防疫所做社會公益。邵柏虎表示被輾死的狗根本死不瞑目，所以他叫肇事者來道歉，最後狗狗終於闔上眼睛。

邵柏虎也在臉書告訴網友們，肇事者林男的老闆也跟他聯絡了，說林男這樣的行為會嚴重影響到公司，要他「明天不用去上班了」。邵柏虎說，這些都是林男自己造成的結果，他必須自己去面對。