如摩西分海!深坑遊客讓道救護車 監視器拍到最美風景

深坑分駐所所長吳東憲（左）與警員羅暐翰化身救護車的開路先鋒。(記者陳俊智翻攝)

83歲的簡姓婦人昨天中午跟家人到新北市深坑老街用餐，疑因高血壓 發作，突然倒地昏迷，雖家人緊急求助，但救護車一度因為人潮眾多受困，所幸當地派出所員警幫忙開道，遊客也相當配合，監視器拍到現場宛若「摩西分海」一般讓出寬敞道路，才能及時送醫保 住性命，救治後已無大礙。

來源：聯合新聞網

警方表示，深坑老街是新北著名景點，假日人潮眾多，年節走春更是人山人海，車輛難以通行。接獲婦人家人通報後，深坑分駐所所長吳東憲、警員羅暐翰即趕赴現場了解狀況，發現雖救護車有擔架可推行，但人命關天，不容路程耽誤救治黃金時間，於是分頭引導人潮。

吳、羅二人化身救護車的開路先鋒，為救護車開道爭取時間，邊跑邊吹哨，所到之處，人潮自動往道路兩側騎樓移動。此外，也有熱心民眾聽聞哨音和救護車警笛，協助警方引導身旁的人讓道；現場彷彿「出埃及記」摩西分海場景，救護車所到之處，前方立即出現一條寬敞道路。

警方表示，員警一路引領救護車至婦人所在的餐廳，又一路護送救護車離開老街，婦人經醫院搶救後已無大礙。事件能平安落幕，除了員警，也要歸功消防救護人員和所有讓道的暖心民眾。