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冒名20年病逝異鄉 社工助婦落葉歸根

記者胡蓬生／苗栗10日電

57歲鄭姓婦人20多年離開雲林的家到苗栗銅鑼隱姓埋名生活，去年底在租屋處病重癱倒多天，被送醫才發現使用假名；鄭婦原不肯透露身分，且抗拒治療，臨終前夕吐露希望落葉歸根。醫院社工和警方找到她的一對子女，說服他們帶母親「返家」，春節前完成鄭婦遺願。

醫院社工說，去年12月中旬，鄭婦由救護車送醫，身上沒任何證件，房東說她好幾天不吃不喝，癱在租屋處地板，大家合力送醫；院方根據她報的陳姓女子身分證字號請警方查證，發現陳女本人在南部，曾遺失身分證，懷疑鄭婦冒用。

鄭婦到院時已必須洗腎，另有嚴重病情，沒勞健保、就醫紀錄，手機與機車都用他人名義購買，到院拒絕檢查治療，健康持續惡化，無求生意志。社工多次溝通，但鄭婦含淚握著社工的手說家庭破碎離家，有子女，但自覺愧對家人，不願生病才認親拖累子女，要求社工不要再追問。

直到院內人員詢問後事如何安排，鄭婦思考兩天終於說出真實姓名，表示希望死後由子女接回安葬；院方再次透過警方查出鄭婦設籍雲林，聯絡上她子女，對方稱父親、祖父母都已去世，兩人對母親無印象。

婦人住院20多天過世，院方再聯繫鄭婦子女，並函請檢方協助開立死亡證明通知婦人子女，禮儀社贊助部分喪葬費用，客死異鄉的鄭婦才由子女帶回，完成心願。

據查，鄭姓婦人冒用陳姓女子之名在銅鑼鄉生活多年，平日在餐廳打工，房東與當地朋友與她相處多年，都不清楚她的過去，得知假名很訝異；社工說，鄭婦當年應是家庭因素留下年幼年兒女出走，她生前絕口不提往事，實際情況無人知曉。

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