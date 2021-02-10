女兒玩雲霄飛車猝死 父母求償3敗 法院：六福村合規定

六福村主題遊樂園人氣設施「笑傲飛鷹」是亞洲首座U型滑軌懸吊式雲霄飛車。(圖：六福村提供)

宜蘭縣17歲吳姓少女與家人到六福村遊玩，她和堂弟乘坐「笑傲飛鷹」，卻感到不適、臉色鐵青而休克，送醫不治。少女父母向六福村各求償325萬元(台幣，約11.5萬美元 )，一、二審以六福村無故意或過失，且提供的服務也符合當時科技或專業水準，也明顯標示緊急處理危險的方法，駁回訴訟。最高法院廢棄發回，更院更一審今仍判吳女雙親敗訴。

被告除六福開發公司外，還包括「笑傲飛鷹」服務員劉欣華、救生員范植強與護理師莊曉涵。「笑傲飛鷹」為U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車，軌道全長190公尺，最大落差達56公尺，瞬間最高時速122公里；遊戲時，遊客兩腳將懸空、以360度螺旋沖天，再以90度垂直俯衝急速下降。

死者父母控訴，2013年4月5日女兒在搭完笑傲飛鷹後，出現嘔吐、休克症狀，而劉欣華等三人沒立即對女兒施行正確的心肺復甦術，現場也沒帶AED（自動體外心臟電擊去顫器），延誤就醫。六福公司提供的「笑傲飛鷹」不具備符合當時科技或專業水準合理期待的安全性，雙親主張索賠殯葬費、扶養費與精神慰撫金。

高院 更一審認為，「笑傲飛鷹」在2012年9月間甫經安全檢查合格，事發當天各項機械結構、電機系統都無異狀，且遊樂設施附近設有多處警告標示，提醒遊客如有心臟病 、容易暈車暈船、身心不舒服等情形「請勿乘坐」，現場的廣播也一再放送提醒。六福村有多名護理師、護士、救生人員，再配合救護站和救護車等設備，更一審認為符合安全期待。

死者雙親主張六福村應標示「不遵守警告之嚴重性及具體後果」，更一審認為六福村已一再告誡，遊客理應審慎評估自身狀況再決定是否搭乘，且每個人的身心狀況不同，不可能要六福村列舉違反警告的後果。

吳姓少女患有暈車症及致心律不整性右心室心肌病變（ARVD），法醫師鑑定她因乘坐「笑傲飛鷹」受驚嚇失能而心律不整、心因性休克死亡，無從以她的死推論遊樂設施不符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性。

死者雙親堅稱女兒沒有心臟病史，更一審認為，若是如此，就算六福村標示「違反警告標示的後果或嚴重性」，少女在搭乘前也無從評估身體狀況，兩者間無因果關係。