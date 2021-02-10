反年改遭斷指 退役上校獲國賠20萬

「八百壯士」2018年4月抗議軍人年改，與警爆發衝突。(本報資料照片)

退伍軍人團體「八百壯士」2018年在立法院外抗議軍改，當天退役上校陳咸嶽左手小指斷裂截肢，他懷疑是保六總隊林姓警員持油壓剪造成，提告過失傷害，檢方不起訴；民事部分，陳要求保六總隊國家賠償300萬元(台幣，下同，約10萬美元 )，台北地方法院昨判應賠償20萬元，可上訴。

立法院當天舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，「八百壯士」遊行 隊伍行經立法院大門時企圖闖入院內，與警方爆發推擠。

陸官47期陳咸嶽左手小指斷裂，粉碎性骨折無法接回，陳對林姓警員提告；檢方勘驗畫面眾人擠成一團，雙方都備有油壓剪，無法確認誰所為，不起訴。

民事部分，陳要求國賠300萬元。法院根據醫院診斷證明書，陳傷口非平整，排除遭油壓剪直接剪斷可能，另畫面可認定警方當時拿油壓剪要剪斷鐵線，與陳拉扯不慎造成陳左小指骨折。

保六總隊警員持油壓剪剪斷鐵線時，遇到抗議民眾拉扯，應注意勿傷及民眾，採取溫和手段如告誡放棄、以優勢警力設備另築封鎖線等，造成陳受傷已逾越比例原則。

法官認為雙方都有過失，應各負一半責任；審酌陳退休 上校領有退休俸，現無職業，傷勢對生活的影響，認為應給付40萬元精神慰撫金，再依各自應負擔責任判保六賠20萬元。