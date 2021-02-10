密宗「顯影」外遇？夫殺孕妻1屍2命

李姓男子認為鍾姓妻子外遇，約談判時拿打氣筒毆打懷孕5月的鍾女還性侵 ，並將過程視訊給海外女友看，最後釀一屍兩命；審理時李稱願償命，法官勘驗畫面一度因過於殘忍而中斷，但考量仍有教化可能，昨依施以凌虐強制性交而故意殺人罪判處無期徒刑，可上訴。

據了解，44歲李姓男子與鍾姓女子結婚12年，長期分居。李篤信密宗，替自己、鍾女及馬來西亞女友各取不同法號，沉迷雙修儀式，會和女友線上互傳性愛影像，但和鍾女感情不睦，曾羞辱鍾女不如小三。李稱某次和鍾女講電話，密宗突顯靈將鍾女外遇過程「顯影」，他才驚覺老婆出軌。

起訴指出，去年6月11日李以談離婚為由約鍾女北上，不顧鍾女有孕，徒手或拿打氣筒痛毆她，恐嚇逼鍾女交出外遇對象電話後，傳訊給對方稱「明天你準備收屍」，再性侵鍾女，打到顱骨骨折滿臉是血，還將施暴視訊給馬來西亞女網友看。

鍾女最後不治，一屍兩命，他辯稱因妻子敗壞他名聲才義憤殺人，否認性侵；檢方痛斥泯滅人性、毫無悔意，起訴求重刑。

桃園地院認為，李當天以鍾女外遇為由，不斷質問她對象、性交次數，連串毆打、羞辱，已透露不滿鍾女和其他男子交往憤怒，主觀意思顯有施以凌虐而強制性交故意。李就算認為鍾女未守道德界線，彼此仍為夫妻，竟暴力虐待性侵殺害。

考量李因妻子外遇受氣憤情緒驅動、刺激萌生不確定殺人犯意，與計畫性犯罪有別，鍾女家屬雖求處極刑，李也稱「願以己命相償」，但尚非顯無從教化矯正，判無期徒刑，褫奪公權終身。