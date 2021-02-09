高速公路逆向飆速100公里 女駕駛嚇壞眾人

左邊白色轎車在泰山下坡路段，只有三、四個車身距離迎面對上逆向車（紅圈處），駕駛嚇出一身冷汗。(記者林昭彰／翻攝)

一名44歲女子昨天凌晨駕駛轎車在高速公路上逆向行駛，先出現在中山高三重路段，20分鐘後跑到汐五高架上，沒多久又繞到中山高泰山路段，至少迷航25公里；國道警三度接獲民眾報案，指有人逆向還「時速超過100」，緊急出動5輛巡邏車，花了44分鐘才將她攔下。

女子精神狀況不穩，交代不清開車路線，只說從中部開車要到台北，路況不熟想「原路回家」。警方通知家屬前來，也不清楚女子為何開車上台北，不排除她在國道直接回轉逆向，依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後請回。

國道警方昨天凌晨1時57分接獲至少三通報案電話，指一輛銀色轎車高速逆向行駛在國道1號北向重慶北至三重路段內側車道，時速至少100公里。警方通知交控中心察看監視系統，並調派線上警網趕赴，但未發現。

凌晨2時19分又有民眾報案，指該車出現在汐五高架北向14.5公里汐止路段逆向往南 ；警方研判駕駛可能「迷航」，在高速公路亂繞而忽南忽北。由於民眾形容車子飆速擦身而過「很可怕」，國道再派巡邏車從南往上準備攔截。

巡邏車趕往汐止途中，再度獲報該車又開到泰山路段，警方加派巡邏車從林口交流道進入，凌晨2時41分在北向39公里林口路段攔下車子，人車帶回。

警方調查，該女子幾乎都沿內線車道逆向行車，至少逆向25公里，不少車主被嚇壞，尤其在泰山路段，一輛白色轎車行駛長距下坡內側車道，剩三、四個車身才發現迎面竟有來車，緊急煞車剩約一個車身距離及時閃過，嚇出一身冷汗。