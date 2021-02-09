勞金局弊案 不擇手段求升官的游迺文遭免職 檢求重刑

勞金局國內投資組前組長游迺文（右）涉協助寶佳出脫遠百持股被起訴，台北地院8日裁定羈押禁見。(記者葉信菉／攝影)

勞金局國內投資 組前組長游迺文，被控協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，台北地檢署昨天依貪汙等罪嫌起訴游等12人，檢方批游行事作風霸道蠻橫，建請從重量刑。

檢察官查出游迺文在接投資組組長前，為了想升官就曾和寶佳資產管理公司投資主管邱裕元，頻繁討論如何動用「上面的人」、「院內好朋友」，讓自己順利接任組長；還說如果未來能當上勞金局長，「才有guts跟合法途徑處理」，可以為兄弟鋪未來的路。

勞金局弊案其他被告包括寶佳資產管理董事暨執行長唐楚烈及投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強，以及基金經理人劉建賢、復華投信研究員陳周倫、統一投信資深副總闕志昌、基金經理人孫民承、郭士慶、研究員余建業、謝志英、群益投信研究員湯明真等11人。唐楚烈、邱裕元也被求處重刑。

寶佳、嘉源公司炒股、操縱股價 不法所得4億5000多萬元(台幣，下同，約1600萬美元)，建請法院宣告沒收或追徵價額。

勞動部火速公布懲處，勞動部次長王安邦表示，依據公務人員考績法，游迺文記兩大過免職，失去公務人員資格。勞金局局長蔡豐清因督導不周遭撤換，轉調非主管職的勞動部參事；另外，副局長蔡衷淳將送考績會討論懲處。

原收押的游迺文、唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建賢昨移審台北地院，法官裁定游迺文羈押禁見，唐楚烈1000萬交保，其餘3人各500萬元交保，均限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸。游迺文妻子陳麗春、統一投信吳姓員工、群益投信林姓女員工罪嫌不足，不起訴處分。

檢廉查出，游常以斥責謾罵方式領導，多次在晨會中強勢要求下屬將遠百股票 列入勞動基金買入標的。去年8月4日晨會更嚴厲指示，「要買入遠百公司股票，並將股票績效算我的！」下屬無人敢忤逆。

檢方調查，游迺文和邱裕元同是師大附中、台灣大學畢業，邱稱游「學長」、「大哥」，兩人加入LINE「小龍會」群組，成員有金控公司投資長、證券公司董事長、票券金融公司總經理，常一起打高爾夫球、餐敘。

去年3月間寶佳、嘉源持有遠百12%股權，欲賣超出脫持股但不如預期，開始尋覓外部資金配合承接，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。

邱裕元找游迺文協助，游私下指示勞金局下單的券商買進遠百公司股票。游違法不當指示闕志昌、邱明強、謝志英等人，違背專業投資判斷，各自進場大量買進遠百公司股票。

游迺文的施壓行為造成復華投信虧損1020萬多元、統一投信虧損629萬多元、群益投信虧損915萬多元，3間公司共虧損約2500多萬元。

為保障勞動基金權益，勞金局將依法追償勞動基金損失，依委託投資契約請求損害賠償。