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糧商炒匯案 央行嚴懲4外銀 德意志遠期外匯業務被廢止

記者陳美君、林海╱台北8日電
央行對炒匯糧商案四外銀祭出嚴懲，其中德意志銀行台北分行遭廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有外匯衍生性商品交易二年，創歷年最重懲處紀錄。（記者曾原信／攝影）
央行對炒匯糧商案四外銀祭出嚴懲，其中德意志銀行台北分行遭廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有外匯衍生性商品交易二年，創歷年最重懲處紀錄。（記者曾原信／攝影）

史上最大炒匯案裁罰結果出爐。中央銀行昨公布炒匯糧商案涉案外銀的裁罰結果，其中德意志銀行台北分行遭廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易二年，創下央行歷年最重的懲處紀錄。安智及澳盛銀行台北分行也停辦DF及NDF九個月，花旗（台灣）銀行則是停辦DF兩個月。

去年以來新台幣匯率持續攀升，央行透過專案金檢，抓到八家糧商來台炒匯，且透過六家外銀違規辦理遠期外匯，據悉涉案的六家外銀，包括德意志銀行、安智銀行、花旗銀行、澳盛銀行、摩根大通和渣打銀行，一年內累計承作110億美元，是歷年來最重大的炒匯案。

當時央行調查結果指出，這些大型糧商在台設公司，從2019年中開始，大量預售新台幣遠期外匯，大賺升值匯差，對外匯市場穩定造成衝擊；這些糧商在台公司資本額最低僅台幣30萬元（約1.06萬美元），實際進出口都為零或者只有數萬元，被央行發現根本沒有以台幣做生意的實質需求，明顯違反「實需原則」。

央行也針對承作糧商業務的外銀，處以糾正或開罰，理由則是沒有充分了解客戶，對於在台糧商的貿易行為、營運模式、新台幣曝險來源及避險需求的正確性都不清楚。

央行昨宣布，查出了六家外商銀行在台分（子）行違規，但其中二家外銀在調查之前，就在內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，並主動停止與其承作交易，而後也積極處理結清未到期部位，因此去年11月間已處理結案。

至於剩下的德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗（台灣）等四家外銀，央行裁罰結果趕在農曆年前出爐，按照承作金額等情節輕重開罰，央行處分書已於5日傍晚送出，2月8日正式生效。據指出，德意志銀行之所以遭重罰，主要是犯後態度不佳，但業者傳聞若配合主動停止與糧商往來，德意志恐怕也面臨違約損失慘重的窘境。

為避免周一銀行開門時引起客戶恐慌，央行強調，對於受處分銀行被廢止或停辦業務項目，在接獲處分書前已依規定承作交易者，仍可依規定辦理交割，不影響已承作交易客戶權益。

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