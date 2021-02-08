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網路聚眾以暴制暴 霸凌少女者遭私刑 警逮16人多不相識

記者林伯驊、陳玫伶╱高雄8日電
涉霸凌林姓女高職生的黃姓男子，6日晚在高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭近20人動私刑，還被逼鞠躬道歉。（記者林伯驊／翻攝）
涉霸凌林姓女高職生的黃姓男子，6日晚在高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭近20人動私刑，還被逼鞠躬道歉。（記者林伯驊／翻攝）

高雄林姓女高職生日前遭霸凌，施暴的影片曝光後網友肉搜施暴者，帶頭掌摑林女的黃姓男子前晚出面致歉，但有人在網路轉傳訊息，竟演變成「私刑反霸凌」事件，約20人持凶器圍毆黃，打斷其右手肘和無名指。警方通知包括七名少年在內的16人到案，發現多數彼此不認識，依聚眾鬥毆、傷害、恐嚇等罪嫌移送兩人，檢方訊後請回，其餘函辦。

影音來源：聯合影音網

林姓女高職生與蕭姓女子有金錢糾紛，上月22日在高雄鳳山婦幼館遭蕭女的男友黃姓男子（19歲）等人掌摑、潑灑飲料，旁人錄下56秒影片上傳網路，網友肉搜出黃的身分，有人前往黃的住處丟雞蛋。

前晚，黃的友人方姓男子（19歲）問黃「要不要喬一下」，黃希望事件盡早落幕，同意前晚10點在小港區一間超商門口見面討論如何致歉，當時在場的林姓男子輾轉聯繫被掌摑的林女到場，但因有七、八人聚集，警方獲報到場了解，方遂騎機車載黃到大寮區玫瑰園墓園繼續「喬」。

黃姓男子道歉事件，有人在IG發文、曝光後續行蹤，經網友轉貼，昨天凌晨零時許，有20多人趕到墓園，林女和父親到場談不到五分鐘離去，但黃姓男子隨即慘遭圍毆，負傷被載至小港醫院就醫，院方立刻報警。

黃姓男子說，在場者只認識三、四個，多數不認識，有人疑似拿棍棒毆打他；方姓男子試圖護著他，但根本無效，要對施暴者提告傷害、恐嚇。方姓男子也供稱，當時有設法保護黃，他帶六、七人到現場是要幫黃拍攝道歉影片，其他人並不認識。

警方陸續帶回16名疑似施暴者，發現有多人互不熟識，研判有人在超商時就分享黃道歉的直播貼文，並曝光行蹤，經網友陸續轉貼擴散後，有多人聚集墓園，等林女及其家屬離開就動手圍毆黃；動私刑者有方的友人，也有人是被貼文引來的「私刑正義者」以暴制暴，移送方等兩人，其餘涉案者函送法辦。

根據網路社群IG流傳的影片，黃姓男子被不斷譙髒話的眾人圍毆時，曾伸手阻擋揮打並不斷往後退；另一段則是黃被質問「你想一下要怎樣跟女子悔失禮（台語，指道歉）？」黃結巴回應「我不該打這個女生」，拍影片者再問「要怎麼悔？」黃連續鞠躬邊說「對不起，我不該打這個女生」。

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