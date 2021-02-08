男警欠債淪騙徒 假借職務連詐兩老弱

羅東警分局公正派出所警員陳喬庭（左一），涉利用職務之便詐財，全案曝光後離職，並被移送偵辦。(翻攝自羅東分局粉絲頁)

宜蘭縣警羅東分局公正派出所員警陳喬庭，涉嫌利用執行護鈔、防詐勤務時，分別向一名老翁、婦人各詐騙 40萬(台幣，下同)和37萬元，警方直到被害人跑到警局「討錢」才知悉，查出他疑欠下大筆債務；陳東窗事發後主動辭職獲准，縣警局調查後依貪汙罪嫌將他函送偵辦。

28歲的陳喬庭警專30期生，畢業就分發至公正派出所，服務已7年多，曾因熱心幫助民眾登上媒體版面被稱「暖警」。調查陳早在涉案前就陸續向同事借錢，每次數萬元不等，同一派出所服務的妻子稱不知陳員債務狀況，本月3日陳員辭職，兩人也辦理離婚。

據了解，陳喬庭上月執行護鈔勤務，見一名老翁住家有裝潢需求到銀行提領40萬元，以警察 身分對老翁聲稱可協助保管現金，有需要再至派出所領取，老翁相信警察，將現金交保管。

幾日之後，老翁準備付款到派出所「領錢」，其他員警疑惑「什麼時候有這項服務？」所長詢問陳喬庭時他否認，但對答支支吾吾，分局展開調查。

沒想到陳訛詐民眾還不止於此，他另藉偵辦詐欺 案件之由，要求一名婦人匯30萬元至他的戶頭，謊稱是要誘騙車手；婦人上當後，陳還以追捕過程撞車要求婦人補匯7萬元，先後詐取37萬元；全案也是被害人到派出所詢問才曝光。

警方調查，陳有700多萬房貸及約百萬元信貸，近年疑涉入運動彩券賭博另積欠大筆債務，每月5、6萬元薪水無法支付；警局內部調查時，陳員都以「幫父親還債」等理由回應。

羅東警分局獲報後報宜蘭地檢署指揮，調查後認定陳涉犯貪汙罪嫌，函送偵辦。