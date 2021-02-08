男假扮女性誘9人當內衣女模 16歲女拍裸體片給他

嘉義董姓男子網路自稱「姐姐」、偽裝成女性，假扮私密處保養顧問，引誘9人徵選內衣女模，16歲少女被誘拍脫衣裸體影片。(示意圖／Ingimage)

嘉義董姓男子在網路自稱「姐姐」、偽裝成女性，假扮私密處保養顧問，引誘9人徵選內衣女模，其中16歲少女被誘拍脫衣裸體影片；經檢警調查、起訴，嘉義地方法院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，判董男3年有期徒刑，可上訴，董也賠償40萬元(台幣，下同)給少女及少女家人。

判決書指出，董姓男子在IG帳號，以女性照片為大頭貼，並自稱是私密處保養顧問，以「會想賺錢嗎？我缺小幫手？」「我們就會有服飾、鞋、包、保養品等產品，請您做分享貼文，底薪3000元，論件計酬」等，引誘女性。

前年11月，1少女透過IG和董互動，因董男自稱「姐姐」，少女誤以為他是女性，在他的引誘下，想應徵模特兒賺錢，即用手機 自拍穿制服脫到全裸、再穿內衣褲影片後傳給董男。

少女向法官證稱，看IG上貼文，就相信他真的有這些工作，且對方自稱是姊姊，就認為他是女生，而且IG上除了產品以外，都是自稱「烏瑪_萱」照片，「烏瑪_萱」是男或女她不確定，如果是男生就是變態，即便「烏瑪_萱」確實是私密處保養行銷顧問及網拍代理，一定要是女生，她才會願意拍。

少女並指稱，對話中董男說「其他女孩也是這樣」、「姐姐相信妳，但是這是公司規定」等，要求少女拍攝裸體影片，當時也懷疑為何要拍內衣褲，但想說工作是這樣、就照做。

董男坦承，有徵選內衣女模的想法，但還沒有做，偵查時被害人有9人，少女是最後一個請她拍攝影 片、照片的女生，用女性圖片當帳號大頭貼，想讓女生更相信他。