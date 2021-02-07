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霸凌少女去道歉 慘被私刑打斷手

記者林伯驊／高雄7日電
涉霸凌少女的黃姓男子，本月5日有網友發布通緝令要找人，他7日凌晨在高雄大寮區被動私刑打到手骨折。(記者林伯驊／翻攝)
涉霸凌少女的黃姓男子，本月5日有網友發布通緝令要找人，他7日凌晨在高雄大寮區被動私刑打到手骨折。(記者林伯驊／翻攝)

鳳山高職女學生日前遭霸凌，流傳影片中第一個掌摑的19歲黃姓男子，今凌晨被帶往高雄大寮區玫瑰園墓園，當面向少女及父親道歉，卻慘遭約20人涉私刑，圍毆打到他手骨折，警方已帶回13人偵辦；據指出，早有網友發布「通緝令」，員警告誡黃不要輕易單獨赴約、留給他電話，卻仍出事。

據了解，黃姓男子透露對於霸凌一事感到後悔，以前認識的方姓男子找上他出來談，才答應赴約，想說可以趁此道歉，不料遭毆打。

警方釐清，黃、方確實為舊識，方透過通訊軟體主動聯繫、表明要協助，而方本身涉街頭暴力事件；至於陸續到場約20人在少女與父親離去後圍毆，初步排除有幫派背景，究竟是原本設局、或看熱鬧後擦槍走火，待深入釐清。

本月4日林姓女高職生被掌摑、輪流飲料淋頭的影片在網路流傳，隔天網路出現「通緝令」，將黃姓男子臉書頁面截圖，標註「各位有看到他打給我，我現在要抓他」，黃見狀就離開鳳山住處，到小港區朋友家借宿。

警方火速逮9名霸凌嫌犯，擔心惹其他事端，對黃姓男子警告「如果有人為此事要找你出門，請務必通知警方，不要輕易單獨赴約」，但據指出，黃當時玩著手遊，感覺有些不在意，警方甚至在紙條寫下派出所、所長電話留給他，沒想到他置之不理，昨晚仍單獨赴會。

據透露，警方不只警告黃姓男子的安危，同樣也去找跟林姓少女糾紛的事主蕭姓少女，蕭女答應不會隨便出去，但蕭女父在旁一度稱「被教訓一下也好」，讓員警感到傻眼。

霸凌 通緝 幫派

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