撞車後趕緊喝酒 避酒駕出怪招

有人疑似酒駕肇事後，故意在警方抵達現場前喝酒，辯稱酒測超標是因事後才喝，相關法規是否增訂罰則引起討論，示意圖。(記者游明煌／翻攝)

基隆張姓男子騎車擦撞轎車後逕自離開現場，一個半小時後到派出所「投案」，雖因酒測超標被依公共危險等罪嫌送辦，最後卻獲不起訴，原因是張辯稱是離開現場後才喝酒，因無證據證明他車禍 前喝酒；還曾有民眾撞車後，先衝超商 開酒喝意圖規避刑責，類似避酒駕「怪招」層出不窮，但並非全都能騙過執法人員。

張男去年7月23日晚間10時半，騎車載謝妻途中與魏男開的轎車擦撞，張下車查看後，以處理賠償為由離開現場，一個半小時後自行到派出所說明，員警發現他有酒氣，酒測值零點86毫克，訊後依公共危險、肇事逃逸罪嫌送辦。

但張否認酒駕肇逃，稱這段時間有去基隆廟口喝酒，妻子留現場繼續處理車禍；檢方找魏男查證，魏證稱車禍當下沒有聞到張有酒味，檢方因此認定無法排除張事後才喝酒的可能，「不能從事後有酒氣，推論一小時半前的車禍當下有酒駕行為」，全案不起訴。

新北也曾發生，王姓男子疑酒後騎機車出車禍，趁員警未到前到超商買一瓶酒喝，員警以他酒測值超標達零點84毫克，認定酒後騎車肇事，依公共危險罪送辦並開單處罰4萬5000元台幣。但王辯稱，因車禍心情差，等員警前來時到超商買酒喝。

根據超商監視器畫面，王報警後30秒就跑到超商喝酒，員警6分鐘後才到現場，檢方以無足夠證據證明王肇禍前喝酒，處分不起訴，連罰單也不用繳。

不過，車禍後先灌酒並不是逃避責任的萬靈丹，也有人踢到鐵板，台中李男騎機車肇事後，在員警到達前，去超商買兩瓶啤酒喝辯稱壓驚，檢察官開庭時實測要他喝相同酒類、分量的酒，發現達不到肇事時的酒測值，當庭戳破他謊言，李男才坦承酒駕。