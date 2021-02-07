假辦案真A錢 2警侵吞贓款被追打 雙雙免職送辦

基隆市警局南榮路派出所張姓警員。（記者游明煌／翻攝）

基隆前晚發生四名男子當街打架，員警到場處理，發現竟有張姓、黃姓兩名派出所員警在場，被地下匯兌集團車手討錢未果互毆，警方進一步追查發現，張、黃姓兩員警疑與地下匯兌集團車手勾結，牟取不法利益後又私吞贓款，警方昨開考績會將兩警記兩大過免職，依貪汙罪嫌函送檢方偵辦。

基隆市警局第二分局前晚接獲報案，在義一路星巴克咖啡 店前有民眾打架糾紛，多名員警到場制止，其中一人逃走，員警壓制其中三人，清查身分發現有「自己人」，通報督察系統與市警局長林炎田，並把都30多歲的黃姓、張姓警員帶回偵訊。

警方調查，事發現場是地下匯兌集團跟兩名員警互毆，經市警局督察科深入調查，發現張姓及黃姓員警疑與地下匯兌集團車手勾結，從中牟取不法利益。因互毆被捕的賴姓男子指控，兩名警員疑似勾結車手吞贓款100多萬元台幣，但員警只承認私吞二、三萬元，實際金額還待進一步清查釐清。

警方說，員警利用職權查緝時，涉嫌與地下匯兌集團車手共謀，假借查緝案件，侵吞不法款項，地下匯兌上游的賴姓男子，透過管道邀約員警談判，欲追回款項。因黃姓警員堅稱不知情，並否認這麼多錢，因此遭毆打成傷。附近民眾說，當時聽到叫罵聲又看到扭打，還引起民眾圍觀。

涉案黃姓、張姓警員自白有收錢，警方查證相關涉案嫌疑人指證，認為兩警違法情節重大，市警局昨天上午召開考績會，兩人均一次記二大過免職報署核辦。基隆市警察 局副局長林詮峰說，警方秉持不護短、不包庇決心，斷然處置，依法調查，並將函送基隆地方檢察署偵辦。

據指出，兩警都是特考班，黃姓警員在職八年，張姓警員在職四年，兩人分屬不同派出所，但同仁常看到兩人有互動，因查案和車手集團有接觸，進而勾結，收取車手的贓款。

依基隆地院判決書，黃姓警員還與學弟妻子發生婚外情被告上法庭，被判賠35萬元台幣，刑事部分因通姦罪除罪化不起訴。兩警昨天都不在派出所內，同仁對發生重大警紀案也都噤聲。