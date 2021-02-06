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當庭羞辱律師 法官「人格不穩定」遭免職

記者王宏舜／台北6日電
高雄橋頭地院法官柯盛益。(本報資料照片)
高雄橋頭地院法官柯盛益。(本報資料照片)

高雄橋頭地院法官柯盛益開庭時譏諷律師「你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素」，監察院認為柯嚴重損害人民對法官的尊崇與司法信賴，彈劾柯；懲戒法院職務法庭認為根源在柯「人格不穩定」，昨判柯免除法官職務，轉任司法事務官。

柯盛益已65歲，須強制退休，原本月退休金為6萬1034元(台幣，下同，約2160美元)，另有2萬4414元退養金，懲戒後這些退養金全飛了。職務法庭統計，本次彈劾案柯共有7件違失。

柯盛益2019年2月開庭時，質疑原告黃姓律師提出的「追加備位聲明」，揶揄「你拜託欸！讀書讀到傻去了」、「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師，不知道當時那個書是怎麼念的」，並問黃是哪間學校畢業？

此外，柯盛益在同年1、2月開庭時，開庭態度也不佳，罵當事人或代理人「我在講你你還搞不清楚，你還聽不懂，你還要立一個冤親債主，你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素」。

柯盛益多次以台語羞辱當事人，還說「你們這些包商該死啦，難怪你拿不到錢，公司開這麼大間，結果這種事情做的嘻嘻哈哈，該你拿不到錢啊」。

職務法庭認為，柯盛益言詞逾越審判長訴訟闡明義務範圍，又沒有耐心、態度輕率、恣意辱罵，甚至涉及人身攻擊，違反法官倫理規範、辦理民事訴訟事件應行注意事項等規定。

柯盛益10年前就因審案態度不良，遭公務員懲戒委員會議決休職1年，且歷年考績、職務評定多次拿乙等、丙等或未達良好，由於柯7次違失期間密集，職務法庭認為柯不僅危害司法公正中立，違失根源在於「人格不穩定」、無法控制情緒，應予懲戒。

退休金 彈劾 美元

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