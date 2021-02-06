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坐牢756天 前綠委高志鵬假釋回家過年

記者白錫鏗、曾健祐／綜合6日電
民進黨前立委高志鵬因案入監服刑，法務部准予假釋，5日出獄返家過年。(記者曾健祐／攝影)
民進黨前立委高志鵬因案入監服刑，法務部准予假釋，5日出獄返家過年。(記者曾健祐／攝影)

民進黨前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案，收受政治獻金50萬元(台幣，下同，約1.7萬美元)，被依圖利罪判刑4年6月確定，2019年1月10日入監，至昨天已服刑756天，因服刑過半，且在桃園八德外役監表現良好，縮短刑期188天，法務部日前准予假釋，昨天傍晚出獄回家過年。

高志鵬昨天傍晚頭戴白色鴨舌帽步出外役監，對媒體問及心情如何等問題，高均以「謝謝」回應，沒多做表示，快速與前來接送的家人上車離去。

高志鵬在國有財產局市場承租價購案中遊說，收受政治獻金50萬，涉及貪汙治罪條例之圖利罪。法院一審判高5年6月徒刑、二審改判無罪、更一審判刑7年6月徒刑，高不服提起上訴，案件發回進入更二審。

台中高分院更二審認定，高向國有財產局副局長請託、關說，具有「實質影響力」，判高4年6月徒刑，褫奪公權4年，追繳不法所得50萬元，全案上訴最高法院駁回確定；高的助理姚昇志判刑1年4月，褫奪公權2年。

2019年1月10日，高志鵬入獄服刑，向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，後來被移到宜蘭監獄服刑，5個月後申請外役監，矯正署邀集外部委員開會審查後，2019年將高移至桃園八德外役監獄 。

高志鵬在桃園八德外役監表現良好，可縮短刑期188天，符合假釋條件，經獄方將高志鵬報請聲請假釋，法務部2月3日准予假釋，由台中高分檢報請台中高分院裁定保護管束。

台中高分院經收案、分案、裁定、製作正本、送達等流程，合議庭火速書面認定高志鵬符合假釋條件，裁定高假釋付保護管束，昨天由台中高分檢發電子公文給獄方，由八德外役監釋放高；高須在24小時內及定期向新北檢報到。

監獄 美元 民進黨

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