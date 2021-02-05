拉法葉案 台拿回沒收款74億元 汪傳浦家200億

台向瑞士追討拉法葉艦不法佣金案，瑞士決定返還台灣約2.66億美金。 (本報資料照片)

喧騰一時的拉法葉購艦案，台灣 當初以最高法院判決向瑞士追討已故軍火商汪傳浦家族帳戶的9億多美元 ，瑞士司法部 昨天同意歸還近2.66億美元(約74億台幣)給台灣，另7億多美元(約200億台幣)因無法認定是貪汙所得，瑞士聲明將解凍，預計返還汪傳浦家族；由於是終局裁判，檢方與汪傳浦家族雙方都不得再提抗告，全案確定。

法界人士指出，法官裁定沒收的金額，「比司法院當年一年的預算還多」；2017年司法院預算為216億3000多萬元台幣(約7.7億美元)，拉法葉艦案沒收案裁出天價，紀錄空前也可能絕後。但汪家人在汪傳浦過世，妻小當初因洗錢罪遭通緝的時效也都已消滅，後續對相關疑點，只怕更難見天日。

據了解，北檢先收到瑞士方面通知，很快就會收到正式裁定資料。北檢表示，本案自最高檢察署特調小組成立至今已追查逾20年，就判決確定可執行部分，將洽詢瑞士盡速辦理犯罪所得返還事宜。

瑞士司法部的新聞稿指出，這是瑞士繼2007年，因海軍前上校郭力恆簽署同意書，因而返還郭力恆在瑞士的帳戶中與拉法葉案有關3400萬美元後，第二筆同意返還台灣的不法所得，等於就拉法葉艦案，台方共從汪傳浦與郭力恆在瑞士的帳戶拿回近3億美元。

法國查拉法葉艦佣金案時，汪傳浦一家人在瑞士的帳戶資金遭凍結，特調小組向瑞士爭取司法互助成功；特調小組並從瑞士帶回大批汪家與郭力恆在瑞士的銀行帳戶資料，懷疑汪家在瑞士的銀行戶頭中9億多美元，是拉法葉艦與幻象2000軍購案，法商要打點台灣重要人物的不法佣金。