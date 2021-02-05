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咆哮、躺地、吐酒…女校長發酒瘋 遭錄影檢舉調職

記者簡慧珍／彰化5日電
彰化縣偏鄉某國中校長酒力不支倒地，醉躺地面被拍照。(圖：民眾提供)
彰化縣偏鄉某國中校長酒力不支倒地，醉躺地面被拍照。(圖：民眾提供)

彰化縣某國中有教師陳情爆料，指稱女校長在去年12月11日校慶當天飲酒過量，回校後失態。陳情書羅列18條罪狀，要求換校長。縣政府昨天表示，將把校長調回教育處，另派候用校長視事，並召開考紀委員會議審查傷害校譽及行為不當的懲處。

縣政府教育處長陳逸玲表示，這所國中去年升學績效明顯成長，但校長應和校內教師做好溝通，校長行為不能傷害校譽，縣政府將依規定開會及作出懲處。

周芬美昨痛哭說：「我沒有想到會這麼嚴重！」對酒醉部分，她向社會大眾鞠躬道歉，自己做了最不好的示範，以後絕對滴酒不沾，對於損及校譽，她任憑長官處置。

南彰化某國中女校長被爆料，指稱去年12月間校慶活動當天她飲酒過量，返校後大吼大叫，吐得一地，躺在地上。校內教師列出校長另外17條罪狀，指稱校長找學生代打論文、要工友洗車、叫學生向家長索取雞蛋等。女校長的相關爆料內容和照片、影片被瘋傳，引起彰化縣教育界熱議。

教育處長陳逸玲說，這名女校長到任後，校內升學績效顯著提升，學生多元才藝表現也相當不錯，但個性上過於直率，與校內教師缺乏良好溝通，做事也缺乏周全思考，作出有損校譽的不當行為，教育處將開會徵罰，另派候用校長接任她的職務。

這名女校長再三對外說明，自稱躺在地上被拍照「覺得被設局」，希望大家不要片面解讀爆料內容，而是公平公正論斷，她確實不該喝酒，應以茶代酒，對於作出不良示範和傷害學校名譽，她向社會大眾道歉。

教育 升學 雞蛋

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