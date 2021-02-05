兒醫藥費6700元 消防夫婦勒索麥當勞7060萬遭判刑

桃園地院依恐嚇取財未遂罪判蔡、黃兩人各1年2月。(記者曾健祐／攝影)

時任新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，兒子4年前在麥當勞 遊戲區嬉戲摔斷右手，醫藥費僅6700元(台幣，下同，約237美元 )，但夫婦竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，向麥當勞勒索7060萬元；桃園地院認為兩人雖不是利用「職務」，但恐嚇部分明確，依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月，可上訴。

法院指出，構成恐嚇部分，認定夫妻兩人藉由小朋友受傷事實，向麥當勞索取高額求償，逾越一般常情，而男童醫藥費有單據部分僅有6703元，顯然不符合常情，也是社會大眾無法接受的價格，屬於不法的價格。

法院說，蔡、黃利用本身知識、熟悉違反建築法規，為了達到不法目的，是法律所不允許的，至於兩人抗辯沒有不法意圖，但後續和麥當勞協調卻沒討論到小孩受傷部分，反而不斷藉由事情去索討超出行情的金錢，想用檢舉達成目的的手段。

但法院審酌，檢方起訴貪汙罪藉勢藉端部分，因該罪法定本刑10年以上，屬於一級貪汙罪，應予限縮解釋，對於蔡、黃利用「職務」部分，因兩人實際上是火災消防科，兩人使用「檢舉」的手段，並非其職務範圍，而是用實際探查、稽查方式去檢舉，非屬於職務範圍。

法院認為，蔡、黃實際上負責訴願等業務，兩人雖以具備消防相關專業、知識，去用蒐集麥當勞違規的事證並匿名檢舉，但等同於一般人都可以做的，所以不是職務範圍。

桃園地院審酌，蔡一郎、黃櫻惠為新北市消防局隊員，本應奉公守法，卻以公職累積學習的專業知識，洞悉派當勞公司若干分店可能有不符消防、建管等法規，不循適法程序舉發，反向麥當勞要求顯超過一般人可容忍的鉅額金錢，否則大量檢舉、開記者會渲染恫嚇。

法院說，恐嚇罪是6月以上、5年以下有期徒刑，考量兩人要求金額高達7060萬元，用這樣的手段多次勒索，2017年5月、6月雙方11次會談，都是用檢舉手段恐嚇。

法院痛斥，兩人影響公務員廉潔自持形象，考量犯後否認、還振振有詞稱只是主張民事損害賠償，犯後態度不佳，依恐嚇取財未遂判兩人1年2月，黃女被起訴盜用印章罪部分無罪。