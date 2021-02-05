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借衣賠錢不夠 少女遭9人呼巴掌、倒飲料霸凌

記者林保光、邱奕能、徐如宜、蔡孟妤／高雄5日電
臉書社群「鳳山大小事」貼出少女遭霸凌被搧巴掌影片。（記者徐如宜／翻攝）
臉書社群「鳳山大小事」貼出少女遭霸凌被搧巴掌影片。（記者徐如宜／翻攝）

高雄林姓女高職生與蕭姓少女有糾紛，上月22日被蕭女等9人押到鳳山區市府社會局婦幼館牆角施暴，林女至少挨9次巴掌、四次被潑灑飲料，全程錄影，遭恐嚇不得聲張。霸凌影片前天經林女家人轉貼網站，驚動高雄市府，警方火速找到施暴9人，依恐嚇、傷害、公然侮辱等罪嫌函送法辦。

調查施暴9人4男5女，僅2名男子滿18歲，其餘均未成年；2人在學，另7人全休學中，部分早是少年隊關懷對象。警詢過程中，9人多持不以為意態度，看不出悔意，警方也搖頭。

據了解，林女去年11月短暫到蕭姓少女家暫住，期間有金錢糾紛，林女自認向蕭「借」衣服和3000元，但蕭女認定是被「偷」走，雙方協調林還蕭6000元。

上月22日，林女姑媽匯給蕭女3500元，蕭不滿，約林女到鳳山光復2路撞球場見面，林女一到就被多人帶往婦幼館，她在牆角被包圍，先後被黃男與同校曾女摑了9下巴掌，還遭其餘人潑灑飲料。這些人錄下56秒影片，四處轉傳。

3天後返校日，林女因臉上紅腫、身體不適，校方詢問後才道出遭霸凌事情。

隔天由姑媽與奶奶帶到派出所報案，出示左臉頰擦挫傷併暈眩症驗傷單；因林女姑媽向警方稱要和解，林女同意後中斷筆錄。

不過霸凌影片輾轉傳到林女家人手中，林女姑媽前天將影片貼上臉書社團，網友轉載引起公憤，連市長陳其邁都臉書發文「絕不容忍霸凌行為。」警方連夜找上林家完成筆錄偵辦。

高市教育局長謝文斌說，此案校安通報晚了4天，寫是一般鬥毆事件，寒假期間學校查處上不易，有檢討空間。林女則向親友表示，事件後感到害怕，不敢出門。

臉書社群「鳳山大小事」Po出一名女生遭霸凌，被潑不明液體。（記者徐如宜／翻攝）
臉書社群「鳳山大小事」Po出一名女生遭霸凌，被潑不明液體。（記者徐如宜／翻攝）

霸凌 臉書 教育局

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