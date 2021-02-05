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貸款不符內控 金管會怒罰街口董座胡亦嘉停職1年

記者戴瑞瑤／台北5日電
金管會證期局去年9月命令街口投信解除董事胡亦嘉職務，4日再由銀行局出面，停止胡在街口支付的董事職務一年。（本報資料照片）
金管會證期局去年9月命令街口投信解除董事胡亦嘉職務，4日再由銀行局出面，停止胡在街口支付的董事職務一年。（本報資料照片）

金管會昨天宣布，發現街口電支辦理資金貸與街口金科（街口支付母公司）有缺失，胡亦嘉身兼電支與金科董座，卻逕自主導街口支付將資金借給街口金科高達20次，認為胡凌駕董事會職權、架空董事會監督功能，處分街口支付180萬元罰鍰並停止胡亦嘉職務一年。胡亦嘉則回嗆絕不接受處分，並痛批金管會明顯對人不對事。

街口爆出「託付寶」爭議後，引發主管機關金管會高度關切，去年9月金管會證期局命令街口投信解除董事胡亦嘉職務；昨再由銀行局出面，停止胡在街口支付的董事職務一年。

街口支付在國內電子支付業界市占領先，截至去年底使用人數400萬人，但第二名LINE Pay Money急起直追，使用人數共304萬人，街口屢次槓上主管機關，是否衝擊市占版圖受關注，但街口支付表示，所有營運都不受影響，電支功能照常。

由於電支條例7月將上路，上路後胡也將不符負責人資格，屆時恐自然解任，金管會此舉等於提早拔掉胡在電支的職位。銀行局副局長林志吉表示，相關子法內容還未確定，這次裁罰並沒有考慮到新法相關規定，對此不表示意見。

胡亦嘉被停職後，依規定街口支付必須召開董事會選出代理董事長，他是否還可以當執行長或總經理？林志吉表示，先不回答假設性問題，但若這樣，金管會還是有處理的法律依據。

胡亦嘉上周才公開向女友求婚成功的好消息，如今遭停職處分後，其未婚妻也是街口支付的董事，是否接替胡擔任董事長，也引發外界關注。

金管會銀行局表示，前年5月對街口進行專案金檢時，發現胡僅口頭指示，就將街口支付的資金貸給街口金科，金管會去函表示不宜將資金貸給關係人，但街口支付仍然不理會，依舊由胡決策後貸給母公司，前後借借還還共20次，金額高達7.75億元。

林志吉指出，胡身兼街口支付及街口金科董事長，卻利用職務之便，未提報董事會逕自決策，將街口金科多數資金挹注街口支付，當街口金科有資金需求時，再將資金貸回給街口金科；甚至在前年4月底街口支付增資3億後不久，5月又將3.4億增資額貸給街口金科，形同「1筆資本2家公司用」，無視法遵部門提出應提報董事會審慎評估的意見，導致街口支付內控廢弛。

胡亦嘉回應，2017年11月董事會已授權胡可核決母子公司款項借貸，他依照董事會決議及授權核決，並無任何缺失，更無損任何人的權益，且借貸也都早已還款。

他還指出，前年2月金管會金檢時，對於街口支付同樣母子公司借貸並未有任何糾正及懲處，為何兩年後做出如此嚴重的裁罰，此裁罰明顯荒謬不公。他並說，金管會以極度濫權的手段對街口做不公平的對待，明顯是對人不對事，喪失主管機關最基本的原則，將向監察委員檢舉對金管會主委黃天牧提出彈劾，對於金管會造成的損害，將立即提起民事與刑事訴訟

刑事訴訟 彈劾 LINE

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