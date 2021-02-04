石木欽案外案 湯曜明等退役上將涉買股
前公懲會委員長石木欽「案外案」持續延燒。「鏡周刊」昨天報導，石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁的筆記內容顯示，包括國防部前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子買進股票。監察院司法及獄政委員會召集人蔡崇義表示，本月19日委員會議上，將針對相關涉及對價關係的案情討論，擬採分組方式徹查。
接近湯曜明的軍方人士表示，湯近年患帕金森氏症，需要靜養，家人並未讓他知悉媒體報導內容，因此無法得知其反應，但以湯直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。
報導指稱，這份買股名單從1998年左右開始記錄，內容記載湯曜明以黃翠梅名義買了20張佳和集團股票，匯入款項110萬元台幣，每股55元；陳肇敏以本身名義買進10張，匯款55萬元；顧崇廉則以金素娟名義買了20張，匯了110萬元；鄧祖琳以妻子鄧陳秀蘭名義買了10張，成交價每股82.5元；劉大鵬則以劉淑芸名義買了5張，成交價也是55元。
媒體報導，翁茂鍾的佳和集團多次輕鬆拿下軍方標案，總金額逾新台幣2.4億元。國防部發言人史順文表示，國防部辦理採購案件，都秉持公平、公正、公開原則，並依政府採購法辦理招標作業，不會有受到外力干涉情況；目前本案正在作清查與比對，若有需要，國防部將全力配合。
蔡崇義表示，19日的司獄委員會將討論內容，除了司法院、法務部等單位先前移送到監察院的案件，也包括翁茂鍾涉及四大案之一的應華案，該案在上屆由監委高鳳先調查，但最後調查報告並未通過，會一併討論是否重啟調查。
蔡崇義表示，調查重點將著重在與翁茂鍾有對價關係者，其他在翁茂鍾筆記本中記錄收受過襯衫、一起吃過飯但無對價關係者，並非監院要徹查的重點。
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