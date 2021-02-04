石木欽案外案 湯曜明等退役上將涉買股

媒體報導，前國防部長湯曜明捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。(本報資料照片)

前公懲會委員長石木欽「案外案」持續延燒。「鏡周刊」昨天報導，石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁的筆記內容顯示，包括國防部 前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子買進股票 。監察院司法及獄政委員會召集人蔡崇義表示，本月19日委員會議上，將針對相關涉及對價關係的案情討論，擬採分組方式徹查。

接近湯曜明的軍方人士表示，湯近年患帕金森氏症，需要靜養，家人並未讓他知悉媒體報導內容，因此無法得知其反應，但以湯直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。

報導指稱，這份買股名單從1998年左右開始記錄，內容記載湯曜明以黃翠梅名義買了20張佳和集團股票，匯入款項110萬元台幣，每股55元；陳肇敏以本身名義買進10張，匯款55萬元；顧崇廉則以金素娟名義買了20張，匯了110萬元；鄧祖琳以妻子鄧陳秀蘭名義買了10張，成交價每股82.5元；劉大鵬則以劉淑芸名義買了5張，成交價也是55元。

媒體報導，翁茂鍾的佳和集團多次輕鬆拿下軍方標案，總金額逾新台幣2.4億元。國防部發言人史順文表示，國防部辦理採購案件，都秉持公平、公正、公開原則，並依政府採購法辦理招標作業，不會有受到外力干涉情況；目前本案正在作清查與比對，若有需要，國防部將全力配合。

蔡崇義表示，19日的司獄委員會將討論內容，除了司法院、法務部等單位先前移送到監察院的案件，也包括翁茂鍾涉及四大案之一的應華案，該案在上屆由監委高鳳先調查，但最後調查報告並未通過，會一併討論是否重啟調查。

蔡崇義表示，調查重點將著重在與翁茂鍾有對價關係者，其他在翁茂鍾筆記本中記錄收受過襯衫、一起吃過飯但無對價關係者，並非監院要徹查的重點。