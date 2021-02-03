3年第3次！花旗信用卡頻出包 影響18萬人

花旗銀行10年來把信用卡帳單的「消費分期」誤變成「帳單分期」，高達18萬人受到影響。(本報資料照片)

消費者收到信用卡帳單 ，除核對刷卡金額，一般人不易察覺分類細目有誤，但金管會發現花旗銀行從2010年12月起，10年來把信用卡帳單的「消費分期」誤變成「帳單分期」，高達18萬人受到影響，到其他銀行申請貸款，可能被收取較高利息。金管會昨宣布重罰花旗600萬台幣，這已是花旗銀信用卡3年來第三度出包。

銀行局副局長黃光熙說明，所謂「消費分期」有兩種，一種是持卡人消費後，使用特約商店提供的分期優惠，部分特約商店還可能是零利率 ；另一種是帳單出帳前要求銀行進行單筆消費的分期，利率由銀行訂定。「帳單分期」則是持卡人收到信用卡帳單後，扣除最低應繳帳款後，其餘的帳款採分期繳納，這也是由發卡銀行提供的利率。

黃光熙表示，由於花旗銀提供的消費分期與帳單分期利率相同，18萬受影響客戶中，沒有人被多收利息，但可能受到影響的是，到其他銀行辦理業務時，可能會被適用較高的利率，這部分已請花旗妥善處理，如果客戶反映在其他銀行申請被採計較高利率，花旗銀應發公函給別家銀行說明已更正聯徵資訊。

花旗銀行昨回應表示，尊重主管機關決議。該事件發生後，已即時修正資料。目前客戶在聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶信用資料完全不受影響。花旗以保障客戶權益為首要目標，為展現負責任態度，正積極通知相關客戶，主動提供優惠權益，也將持續精進改善措施，強化控管機制。