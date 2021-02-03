3對情侶自撞斷頸殞命 父女16年首見即永別

台南6死車禍現場圖

台南市台江大道重大車禍 ，借車出遊三對年輕情侶同日命喪黃泉，家屬接收不幸耗費，悲慟欲絕，羅姓少女父親還以為是詐騙 電話，不敢置信。「她們的愛情都不被祝福」，三名女性死者的家人都反對她們在外交男友，卻無力阻止。其中一名16歲女死者從小就沒見過生父，沒想到第一次見面就是死別。

本報系聯合報報導，警方調查，6名死者年紀16到22歲，都很年輕；22歲駕駛王姓男子與右前座20歲魏姓女子是男女朋友，18歲楊姓男子及16歲羅姓女友、18歲廖姓男子及16歲黃姓女友4人擠在後座。

上月24日，王向裴姓友人借車載友人們出遊，超載六人從台中市出發到墾丁，前天深夜11時54分回程經過台南台江大道二段時，失控撞上路旁塑膠工廠警衛亭。

台南地檢署檢察官昨天相驗，六人死因多是頸椎斷裂與氣血胸；警方調查發現駕駛無照且超載，研判超速行駛是車禍主因。

死者羅姓少女父親說，女兒是建教生，上月24日離家，「16歲小女生，什麼都不懂，一定是受了什麼誘惑才外出，結果出車禍，連命都沒了。」 他一直反對女兒交男朋友。昨天清晨3點多接收警察 通知，說女兒在台南出車禍，還以為接收欺詐騙電話。

中國時報報導，黃女與羅女是同學，羅因擔心旅途中沒有女生陪伴，才約黃女在一起出遊，黃女也趁機邀約21歲男友廖宇傑同行。據悉，16歲黃女來自破碎家庭，從小就沒見過生父，沒想到與父親第一次見面卻雙眼緊閉，一句話都不能說。

第三名女死者魏女，警察只找到她的生父電話，一時無法聯絡到服刑中的生母。