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特戰兵搶錢搶到退役前輩 21歲被61歲KO

記者林伯驊／高雄3日電
兩代特戰兵肉搏，21歲被61歲擒拿，當庭認罪。圖為示意圖。(本報資料照片)
兩代特戰兵肉搏，21歲被61歲擒拿，當庭認罪。圖為示意圖。(本報資料照片)

21歲陸軍航特部林姓士兵與20歲黃姓男子聯手搶劫計程車，不料61歲周姓司機也是特種兵退役，一腳踹開黃，更拿螺絲起子狠刺林左手，兩人落荒而逃。法院審理時，兩人當庭道歉獲原諒，高雄地院查出黃是提議人，依強盜未遂罪判刑2年2月，林姓士兵判2年、緩刑5年。可上訴。

判決指出，林姓男子為陸軍航特部士兵，服役兩年多，去年10月13日凌晨，他跟朋友黃姓男子在高雄鳳山區打網咖，因缺錢花用，黃提議搶計程車司機，先請超商協助叫車。

兩人搭上周姓司機計程車後，刻意在市區繞行，行經大寮區松寮陸橋下和民權街口，見該處昏暗，黃姓男子假裝要取款指示停車，一下車，林姓男子即從後方勒住周頸部，黃再打開駕駛座門要將周拖出車外。

沒料到周也是特種兵退役，身手及反應不差，先出左腳踢開黃姓男子，再拿駕駛座旁的螺絲起子，刺向林姓男子左手，林左手留下0.7公分傷口，痛得鬆手，兩人未得逞落荒而逃，躲在松寮橋下，沒多久被警逮捕。

兩人自始就認罪，合議庭考量兩人沒得手，未遂犯，且當庭道歉獲原諒，周同意從輕量刑，依強盜未遂判黃2年2月，判林2年徒刑。

2年徒刑以下依法得緩刑，合議庭認為林已知所警惕，宣告緩刑5年。

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