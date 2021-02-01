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高雄男遭強押餵糞 施暴者還用手機直播

記者徐白櫻、陳玫伶、林伯驊／高雄1日電
朱男疑遭一群不明人士凌虐，警方逮捕三人。（記者徐白櫻／翻攝）
朱男疑遭一群不明人士凌虐，警方逮捕三人。（記者徐白櫻／翻攝）

29歲朱姓男子上月27日深夜被人從高雄家中上手銬強押至山區公墓凌虐三小時，不僅躺地上遭多人狠踹辱罵，還被用湯匙餵食排泄物，滿臉穢物，表情痛苦，施暴者甚至用手機直播，行徑囂張。警方查出全案疑與販毒利益糾紛有關，已找到當晚三名在場男子，報檢察官指揮擴大偵辦中。

上月30日，網路流傳三段朱姓男子遭人餵食糞便影片，總長度約五分鐘。影片中朱男被上手銬，多名操閩南語口音、穿著夾腳拖的男子出腳狠踹，並以湯匙強餵糞便，邊餵邊罵「垃圾」、「旗山我準的（旗山我作主）」等談話內容。

朱姓男子表情痛苦，最後還吐出深色嘔吐物，圍觀者還嘻笑說「好吃嗎？」、「吐屎剛好而已」，過程有人用手機對外直播視訊。

據了解，朱男遭押走當天家人心急報案，警方鎖定車牌，但朱三小時後返家表明沒事；直到影片曝光驚動警方，施暴者又嗆「旗山」，旗山警分局根據影片確認朱姓被害人，約詢追查。

朱男供稱，他上月27日晚上被人從內門家中強押至杉林區偏遠公墓，對方強餵早已準備好的排泄物，三小時後放他回家，他害怕報復不敢報案。

警方隨後以車牌追人，通知車主50歲連姓男子和30歲洪姓男子、27歲莊姓男子到案，三人供詞避重就輕，僅說隨行看熱鬧，沒有參與凌虐。

警方查出，朱男近日涉入一起和毒品案件有關官司，衍生一筆金額不小金錢糾紛，應是因此遭押走；由於是暴力施虐且公然散布影像，高雄市刑大也介入偵辦，目前朝販毒集團糾紛追查，影片內容確定施虐者不止三人，報檢察官指揮追緝。

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