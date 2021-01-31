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貪便宜反被坑！地下匯兌拿到假鈔 台商痛失1500萬

記者廖炳棋╱台北31日電
林姓男子在韓國以地下匯兌換取韓幣遭詐騙，損失1500萬台幣，圖為韓幣假鈔。（記者廖炳棋／翻攝）
林姓男子在韓國以地下匯兌換取韓幣遭詐騙，損失1500萬台幣，圖為韓幣假鈔。（記者廖炳棋／翻攝）

一名在南韓做生意的林姓男子，去年因貪圖便宜，找上自稱竹聯幫天蠍堂堂主的陳姓男子，進行新台幣1500萬元（約53.4萬美元）兌換韓元的地下匯兌；雙方約好在南韓面交，不料林男拿到韓元後，卻發現幾乎全是假鈔，損失慘重下，只能向兩國警方報案。

台灣籍林姓男子在南韓做生意，長期往返台、韓兩地，生意關係時常有資金需求往來，為節省成本，決定找地下匯兌幫忙換錢。

林男透過關係找上自稱是竹聯幫天蠍堂陳男從事地下匯兌；陳男平時以竹聯幫堂主自居，找來劉姓小弟等人經營地下匯兌詐騙，對外聲稱匯率比銀行還低。

林男因此找上陳男洽談，約定1500萬元台幣兌換韓元，雙方約定時間後，林男飛到南韓，由陳男指定的一名羅姓男子，在南韓一處人多的公共場合面交韓元，羅男拿出大把鈔票取信林男，因在公眾場合，林男不敢當場點鈔，只能將錢帶回住處，同時打電話給台灣友人，將台幣1500萬元交給陳男完成匯兌。

不料，林男回到住處清點鈔票，發現除了幾張韓元是真鈔外，剩下全部都是假鈔，相當震驚，趕緊向南韓警方報案，回到台灣後，儘管知道地下匯兌違反銀行法，但實在無法承受金錢損失，也向台灣警方報案。

台北市萬華警分局獲報，近日陸續逮捕涉案的劉姓小弟等人，不過陳男已聞風潛逃，在南韓行騙的羅男也找不到人，目前警方除加強查緝陳男下落，先將劉男等人依加重詐欺、洗錢罪送辦。

南韓 台灣 匯率

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