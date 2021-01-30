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印度洋喋血 下令殺海盜 陸籍船長重判26年

記者林保光／高雄30日電
高雄遠洋漁船「屏新101號」陸籍船長汪峰裕八年前涉嫌下令開槍，射殺四名漂浮海面的海盜。(Youtube視頻截圖)
高雄遠洋漁船「屏新101號」陸籍船長汪峰裕八年前涉嫌下令開槍，射殺四名漂浮海面的海盜。(Youtube視頻截圖)

大陸籍男子汪峰裕8年前擔任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」代理船長，在印度洋公海域遭海盜木殼船緊追，海盜船遭撞翻後，汪下令槍殺翻船落海的4名海盜；高雄地方法院昨天以汪犯下四起殺人罪，重判仍在羈押的汪26年徒刑，可上訴。

汪峰裕是大陸浙江省人，受雇高雄某漁業公司，擔任屏新101號漁船的大副及代理船長。2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名巴基斯坦籍武裝保全（俗稱傭兵），帶著半自動步槍3枝與子彈登船。

2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都「摩加迪休」東南方外海約321浬公海上作業，附近還有高雄籍「春億217號」及另2艘漁船，沒想到遇上海盜武裝木殼船，其中1艘不詳國籍的漁船撞翻木殼船，造成4名海盜落水，汪峰裕指示2名傭兵開槍，導致4名海盜中彈身亡。

當時有船員以手機側錄開槍射殺海盜的影片，直到2014年8月，這支手機在斐濟遺落於計程車上，後來被輾轉PO上YouTube，引發國際關注。

國際刑警組織因影片曾錄到高雄「春億217號」漁船經過，且影片上有人說中文，台灣檢方介入追查後，2017年對汪峰裕發布通緝。

去年8月22日，汪峰裕擔任賽席爾共和國籍漁船「印度之星」船長，靠泊高雄港53號碼頭運補，入境時被海巡署逮捕，同年10月被高雄地檢署依殺人罪起訴。

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