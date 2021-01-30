殺人再棄屍 兇手判無期 在場男友無罪

28歲賴姓女子去年3月遭男友的吳姓友人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野，新北地院29日依殺人罪判刑。(本報資料照片)

桃園賴姓女子去年因感情與債務糾紛等問題，遭洪姓男友吳姓友人從汽車旅館 載往三峽偏遠山區，由吳男槍殺賴女，遺體還扔下山曝屍荒野18天；新北地院昨天依殺人及遺棄屍體罪，判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身，疑為主謀的洪男因無積極證據涉案，獲判無罪，可上訴。

判決指出，賴女去年2月與洪男、洪男姊姊及吳男四人到小琉球遊玩，期間洪男懷疑賴女另結新歡，動手毆打賴女；同年3月，賴女又與洪男投宿汽車旅館，洪男發現賴女將先前被打傷的照片傳給友人，又在旅館內毆打賴女，還向吳男數落賴女不是，讓吳男萌生替洪男教訓賴女之意。

吳男當天藉口開車夜遊，開車載洪男姊弟及賴女到三峽插角山區，洪男將有醉意的賴女扶下車，由吳男朝賴女連開三槍，再棄置在山區產業道路旁開車離去。

事隔兩天，吳男獲悉一名潘姓女友人將他開槍打死賴女的事，輾轉告知一名賴姓男子，因而約賴男見面嗆聲，「幾天前已開槍打死一個人，再打死你也沒什麼」，講完旋即開槍擊 傷賴男。警方據報攻堅逮捕吳男，意外查獲這起殺人棄屍案外案。

警方循線在山區找到卡在竹林死亡18天的賴女，但遺骸已殘缺難辨，新北地檢署去年依殺人等罪起訴洪男與吳男兩人。

法院審理時，吳男辯稱是持改造手槍試槍時，不慎擊中賴女，否認有殺人故意；法院調查，賴女正面遭射擊三槍，左大腿因槍傷導致出血性休克死亡，不採信吳男說詞。洪男則辯稱當時未下車，不知車外情況，此說法雖被其他證人證詞推翻，但無證據證明洪男有教唆或殺人犯意，基於無罪推定原則，諭知無罪。