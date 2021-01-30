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新聞眼／速戰速決？蘇震清交保時間點啟疑竇

記者 蔡晉宇
立委蘇震清（前）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬台幣交保。(記者余承翰／攝影)
立委蘇震清（前）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬台幣交保。(記者余承翰／攝影)

停權中的民進黨立委蘇震清29日交保，政壇人士說，蘇在羈押過程中，有重量級人士施壓立法院民進黨團，甚至請人傳話給層峰，盼早日結束羈押蘇震清，但運作皆碰壁；立法院也傳出，太流公司前董事長李恆隆的行賄名單不乏更高層人士，導致檢方決定速戰速決，讓蘇震清農曆年前就可提前交保。

不過，法界人士指出，檢方處理SOGO案本有一套時程，蘇被安排在密集提訊的時間，原就預計落在1月中處理完立委廖國棟後，照此計算，月底交保時間其實和原先沙盤推演相去不遠。

綠營人士指出，民進黨重量級人士曾數度表達關心，除探詢民進黨團能否發表聲明聲援蘇震清，還希望在院會以不記名投票方式表決是否同意延押案，但黨團幹部並未讓步；該人士也曾試圖透過管道聯繫蔡英文總統，但蔡皆主張不介入司法個案。

與蘇震清友好的民進黨中執委廖本煙，曾在民進黨中執會當面向蔡英文抱怨司法改革無成效，並批評檢方對蘇震清取證有瑕疵，呼籲民進黨應維護蘇的權益。據了解，此舉讓蔡相當不悅，當場駁斥「不討論個案」。

政壇人士表示，近來流傳李恆隆欲行賄對象不只已曝光的這些政治人物，另有20多人，蘇震清陣營也掌握相關名單，名單不乏百里侯等級的綠營人士，不無可能造成檢方辦案的壓力，因此採取速戰速決，讓蘇震清可提前回家過年。

民進黨 蔡英文 投票

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