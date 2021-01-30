SOGO案 綠委蘇震清押179天不認罪 1000萬交保出關濺血

立委蘇震清（中）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬台幣交保，他在離開法院時不斷推擠圍拍的記者，造成記者受傷流血。(記者余承翰／攝影)

SOGO案民進黨 立委蘇震清涉賄遭羈押禁見179天，台北地院昨傳喚蘇震清與其辦公室主任余學洋交互詰問後，蘇請求交保，合議庭考量無羈押必要，裁定蘇1000萬元(台幣，下同，約35萬美元 )交保，限制出境出海，每周去屏東分局民和派出所報到，蘇震清如願回家過年。

本報系聯合報報導，蘇震清交保離去時未依法院安排動線，導致眾多媒體在川堂追逐，蘇的助手推擠媒體，造成方姓平面攝影記者額頭受傷流血，蘇則直接上車離去。蘇震清事後發聲明表示，未注意到安全問題，深感遺憾與抱歉。

據了解，蘇震清親友顯然「有備而來」，昨早就從屏東帶著鉅款北上與律師會合，在法官裁定交保後，很快就辦好手續。

檢方起訴指出，蘇震清、余學洋共向太流公司前董事長李恆隆索賄26次，蘇獲不法所得2580萬元，余獲不法所得124萬元，余昨也獲裁定150萬元交保，每周一晚間去新莊分局丹鳳派出所報到，目前全案已無在押被告。

蘇震清、余學洋昨以證人身分，就對方被告的案件交互詰問，兩人均不承認收賄犯行。

合議庭審酌是否延長羈押時，蘇震清說，他是民選立委，與選民訂有契約，不會逃亡，還強調個人有些感觸想講，他說自己常借錢給朋友，會還錢的朋友卻很少，所以一直在周轉調度，目前還在借貸度日。

地方人士說，蘇震清羈押179天，腳已鬆動，服務處雖少了人氣，但各重要路口皆掛上應景的新年祝賀看板，團隊尾牙上周照常舉辦，有意保住「蘇家班」在屏東的一脈政治香火，蘇震清仍未放棄下屆屏東縣長選舉，但挑戰很大。

綠營人士說，民進黨在屏東選情相對穩定，因此「百家爭鳴」，包括立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米皆有意參選，讓屏東成為2022縣市長選戰最早開打的縣市。

至於蘇震清動態？近蘇人士說，蘇震清目前要先安頓地方，並向支持者說明；由於蘇震清陣營認為該案有政治力介入的可能，並非單純的司法案件，若是政治的事情，就該用政治的手段來解決，因此參選的確是可能選項之一；蘇震清也很清楚，一旦脫黨參選形同與民進黨撕破臉，更可能讓國民黨 漁翁得利。