女軍人出軌夫抓姦 同袍跳窗仍得賠15萬

王姓女軍人與林姓同事到旅店「開房間」，同為職業軍人的柯姓丈夫帶警察抓姦，並向妻子和林求償200萬元台幣精神慰撫金。台北地院判兩人須賠償15萬元，雙方皆上訴，台灣高等法院駁回確定。(示意圖／ingimage)

王姓女軍人與林姓同事半夜到旅店「開房間」，同為職業軍人的柯姓丈夫帶警察 抓姦，林從房門貓眼望到外頭有一名中年男子和5、6名年輕人，嚇得從3樓跳窗。柯不甘戴綠帽，向妻子和林求償200萬元台幣精神慰撫金，台北地院判兩人須賠償15萬元；雙方皆上訴，高等法院駁回確定。

柯姓夫妻2013年1月6日結婚，育有1女。柯指出，2018年7月開始，妻子不斷要求離婚，還簽好離婚協議書要求他用印，更不願意和他同居；前年3月起，妻子要求他必須外宿營區，不能住在家中。柯察覺有異，暗中調查，卻發現妻子和林姓同事過從甚密，多次到各大旅館 「嘿咻」。

2019年6月13日深夜11點多，王女和林同宿台北市中山區的一家旅店，徵信社人員找來柯和市警中山分局中山二派出所員警抓姦，但兩人遲遲未應門。林心虛，竟跳樓離開，他先跳下招牌燈箱，再和警察一同回到旅店房內。

柯表示，妻子進入旅館時的穿著和開門後不同，現場床單、枕頭、紙拖鞋也有使用後的痕跡，可見和林已「踰越正常社交分際」，侵害他配偶權。

王女辯稱和林只是「一般朋友、同事」，當天雖共處一室，但未發生性行為。林也說從未和王女交往，當天是因為女方家中整修，他才載女方到旅店住宿，兩人在房間看電視、飲食、聊天，突然有人刷房卡、轉動門把企圖進入房間，他從貓眼向外看，發現門外有一群人，因擔心門外的人圖謀不軌，為了避免誤會和衝突，「選擇從窗戶離開」。

高等法院審理時，王女聲稱因丈夫也曾外遇被她抓，丈夫才用同樣的方法報復。不過高院 認為縱使婚姻已有破綻，但案發時兩人還沒離婚，王女仍應與丈夫互守誠實義務，林也不能藉「關懷慰問」破壞柯姓夫妻間的感情。

林姓軍人辯稱會選擇跳樓是為了避免衝突，但高院認為一般人遇到這種狀況應該是打電話給櫃檯或報警，更不可能獨留較弱小的女方在房內，可見跳窗是為了遮掩「超越朋友的關係」，因此仍維持一審判決。