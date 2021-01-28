貧父母19萬賣么女抵債 8歲長女還遭債主性侵

一對夫妻因欠債賣掉幼女，台中地檢署27日依買賣人口罪起訴這對夫妻及何姓債主。（本報資料照片）

一名打零工的男子與妻子育有三名年幼女兒，家境貧困向鄰居36歲何男借16萬（台幣，下同 ），無力償還，前年私下將當時年僅六個月大小女兒以19萬元（約6771美元 ）賣給何男，台中地檢署昨天依買賣人口罪起訴這對夫妻及何姓男子。

何姓男子另曾利用照顧之便，性侵 該對夫婦八歲大女兒，檢方去年依加重強制性交罪起訴，何多次未出庭，台中地院通緝 中。

檢方查出，36歲阿正（化名）與33歲妻子小蘋（化名）育有八歲、三歲、二歲三個女兒，因家裡窮，前年起陸續向未婚的何男借錢，小女兒也託何照顧。

雙方債務達16萬元，阿正夫妻因無力償還，且何有意收養兩人小女兒，前年8、9月間，遂以19萬將小女兒賣給何男；何分五期按月支付6000元補差額3萬，2020年3月5日付清。

去年3月，何男因無法辦理相關法律程序，委託張姓友人到區公所尋求協助，區公所人員通知警方到場，才查出阿正夫妻賣女兒給何，查扣合約書及分期付款單據等物。檢方昨天將三人起訴。

檢方另查出，何曾以阿正家中空間不足為由，邀阿正大女兒到他租屋處同睡，二度猥褻、一次性侵女童。

女童媽媽事後發現女兒頸部「種草莓」，得知遭性侵害報警。何男辯稱女童「說要玩吸血鬼遊戲，親吻她頸部才留下吻痕」。

檢察官去年依加重強制性交等罪起訴何，台中地院審理時何男多次未出庭，台中地院元月發布通緝。