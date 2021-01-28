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夫妻竟愛上同一男 女還為情染毒

台灣新聞組╱台北28日電
警方查毒品，一樁夫妻同時愛上一名「雙性戀」男子的三角戀，意外曝光。（本報資料照片）
警方查毒品，一樁夫妻同時愛上一名「雙性戀」男子的三角戀，意外曝光。（本報資料照片）

38歲陳姓女子婚後發現黃姓丈夫言行舉止怪異，進而發現丈夫「出軌」，但丈夫外遇對象竟然是56歲的吳姓男毒販，她氣憤之下離婚，但陳女想弄清吳男有什麼魅力勝過她，設法找到吳男後，沒想到兩人相談甚歡談起感情，不但變成情侶還同居，陳女甚至為愛因此染毒。

台北中國時報報導，陳女與黃男結婚3年多，後來她發覺丈夫經常無故外出，又藉口工作很晚回家，還不時偷偷摸摸拿手機傳簡訊，開始疑心黃有外遇，一天趁丈夫睡著時偷看他的手機，發現丈夫用通訊軟體與人卿卿我我在聊天，其中不乏鹹濕露骨的對話。陳女調查後，讓她震驚的是，丈夫外遇的對象竟然是一位男性。

據報導，陳女因此質問黃姓前夫，前夫當時告訴她，多年以來對自己的性向其實很不確定，認識吳男以後，彼此聊得很開心，還說「我覺得我可能比較喜歡男生」。陳女驚覺前夫是「雙性戀」後，感嘆自己的魅力怎會比不過一位男性，最後離婚收場。但陳女離婚後心有不甘，想看看前夫外遇對象是個怎樣的人，就要求黃姓前夫介紹他的戀人吳姓男子給她認識。因吳男是雙性戀，他與陳女認識後，就時常邀約碰面，幾次相處下來感覺很好，陳女也喜歡吳男，最後兩人展開交往，又一起在北投同居，連她自己也沒想到會有如此戲劇化的結果。

黃姓前夫萬萬沒想到前妻竟然會和他都愛上同一個人，眼見「愛人」和前妻同居，只好黯然離去。

另據ETtoday報導，日前警方到陳女與吳男的住處查緝，並在陳女身上搜出安非他命，陳女當時還想把責任推給黃姓前夫，並辯稱自己雖然陷入了情網但是沒有吸食過任何毒品。警方在為陳女驗尿時，發現呈現陽性反應，這時她才坦言毒品是由吳男提供，陳女還進一步透露當初抓到丈夫偷吃吳男後，才透過黃男認識到這名毒販，三人的感情史因此曝光。最後警方偵訊吳男和陳女後，依照販毒罪嫌將吳男送辦，陳女則是依照毒品罪嫌送辦。

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