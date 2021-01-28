涉詐300萬助理費 北市議員潘懷宗承認挪用

台北市議員潘懷宗涉詐領300萬元補助款。（本報資料照片）

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，被控長達12年詐領助理補助費約300萬元（台幣，下同，約10.7萬美元 ），檢調搜索約談，潘承認部分金流用來包紅白帖、買禮品做選民服務，檢察官聲押禁見兩人；士林地院認為無羈押必要，昨裁定潘、陳分別以200萬、150萬元交保，限制出境出海。

影音來源：聯合影音網

另國民黨 新北市議員曾煥嘉也被廉政署查出利用人頭詐領助理補助款，八年不法所得逾百萬，新北地檢署昨以涉犯重罪、串證之虞聲押禁見，新北地院裁准。國民黨隨即對曾做出停權處分。

議員就職第一天，議會會說明如何請領各式補助款，如同學生新生訓練。但全台已發生多起議員詐領補助款，多人遭羈押，有人判重刑，犯罪手法普遍，不斷上演。

北市議員助理補助款每月上限24萬元，潘懷宗涉簽名助理聘書，向議會請款最高上限，但部分領薪的助理，經查不在服務處上班。

潘的辦公室主任陳玉臺，在服務處附近經營鐘表店，疑利用員工胞姊、姪子，及李姓員工帳戶，作為詐領助理補助款的人頭帳戶。

檢調查出陳持有三人提款卡，每月補助款入帳即提領一空，部分作為助理費，部分疑挪作私用，犯案期間從2008年至去年，初估詐領至少300萬元。

潘懷宗前天到案，態度平和，原稱助理薪水金流不知情，只要陳找來的助理都接受，後來改口承認部分金流挪作包紅白帖和購買禮品，是選民服務，願意負責。

檢方認定人頭屬打工性質，沒有長期擔任助理，掌握挪作私用證據，聲押二人，王姓會計、陳男胞姊5萬元交保，其餘請回。士林地院認為無羈押必要，裁定潘200萬、陳150萬交保。

新北檢也是前天發動搜索，約談曾煥嘉及蔣姓、林姓和徐姓助理等22人，昨天聲押禁見曾獲准，三名助理分以10萬、5萬元交保，其餘請回。