涉詐300萬助理費 北市議員潘懷宗承認挪用
新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，被控長達12年詐領助理補助費約300萬元（台幣，下同，約10.7萬美元），檢調搜索約談，潘承認部分金流用來包紅白帖、買禮品做選民服務，檢察官聲押禁見兩人；士林地院認為無羈押必要，昨裁定潘、陳分別以200萬、150萬元交保，限制出境出海。
影音來源：聯合影音網
另國民黨新北市議員曾煥嘉也被廉政署查出利用人頭詐領助理補助款，八年不法所得逾百萬，新北地檢署昨以涉犯重罪、串證之虞聲押禁見，新北地院裁准。國民黨隨即對曾做出停權處分。
議員就職第一天，議會會說明如何請領各式補助款，如同學生新生訓練。但全台已發生多起議員詐領補助款，多人遭羈押，有人判重刑，犯罪手法普遍，不斷上演。
北市議員助理補助款每月上限24萬元，潘懷宗涉簽名助理聘書，向議會請款最高上限，但部分領薪的助理，經查不在服務處上班。
潘的辦公室主任陳玉臺，在服務處附近經營鐘表店，疑利用員工胞姊、姪子，及李姓員工帳戶，作為詐領助理補助款的人頭帳戶。
檢調查出陳持有三人提款卡，每月補助款入帳即提領一空，部分作為助理費，部分疑挪作私用，犯案期間從2008年至去年，初估詐領至少300萬元。
潘懷宗前天到案，態度平和，原稱助理薪水金流不知情，只要陳找來的助理都接受，後來改口承認部分金流挪作包紅白帖和購買禮品，是選民服務，願意負責。
檢方認定人頭屬打工性質，沒有長期擔任助理，掌握挪作私用證據，聲押二人，王姓會計、陳男胞姊5萬元交保，其餘請回。士林地院認為無羈押必要，裁定潘200萬、陳150萬交保。
新北檢也是前天發動搜索，約談曾煥嘉及蔣姓、林姓和徐姓助理等22人，昨天聲押禁見曾獲准，三名助理分以10萬、5萬元交保，其餘請回。
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