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不滿被罵受辱 她二度縱火燒死街友

記者黃寅／台中27日電
台中市陳姓遊民平日住在太平區一江橋下，23日被發現他的床墊起火，人被燒傷，送醫後延至26日不治。(圖：民眾提供)
台中市陳姓遊民平日住在太平區一江橋下，23日被發現他的床墊起火，人被燒傷，送醫後延至26日不治。(圖：民眾提供)

周姓女子23日與陳姓街友發生口角，涉趁陳男酒醉縱火焚燒，事後雖良心不安打公共電話報案，消防員趕到送醫仍不治。警方調監視器查出周女，突破心防，依殺人罪移送法辦。

台中市消防局23日清晨7點多接到一名女子打電話報案，指太平區一江橋下有人被燒傷。消防人員趕到，發現53歲陳男全身嚴重燒傷，倒在已燒黑的床墊旁，送醫搶救，昨天不治。

警方調查，報案電話是從大里區中興路公用電話打來，和案發地有一段距離，且一般人發現有人受傷會立即打電話，覺得可疑，調閱公用電話亭附近監視器，從機車車牌查出34歲周女所打。

周女前晚到案矢口否認，表示22日下午買酒到太平一江橋下，和陳男及另兩名常前往的男子一起喝酒，聲稱應和該兩名男子有關。不過兩人到案都說當天下午喝完酒就離開，是周女留在現場。

警方昨天再找來周女追查殺人罪嫌，周女由父親陪同應訊，員警拿出陳全身嚴重燒傷照片給她看，周女良心不安，才坦承因陳要她去買酒時大聲罵她，又亂摸她，一氣之下才趁陳醉倒在床墊時點燃棉被後離開；隔天上午再度前往，見陳被燒成重傷，打電話報案求救。

警方調查，陳男離家20多年，平時住在太平一江橋下，周女自稱之前就曾有縱火燒陳男紀錄，當時無大礙，這次釀出人命。

縱火

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