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少女被虐殺焚屍 22年後找到4兇手

記者曾增勳／桃園27日電
林姓少女22年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。(本報資料照片)
林姓少女22年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。(本報資料照片)

桃園市22年前發生17歲台日混血林姓少女凶殺焚屍案，案子直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，才查出是男子潘子鑑夥同女友陳諭詩及另兩名男女擄走林女，剃頭、毆打殺害後焚屍。桃園地院認為兩人犯罪手段凶殘，昨天判處無期徒刑、褫奪公權終身。

法院去年9月開庭，林女70歲父親悲憤哭訴，「一定要判重刑，否則對不起女兒！」兩名共犯吳姓男子在逃通緝中，陳姓女子犯案時僅15歲，由少年法庭審理。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高的一處涵洞草叢，發現一具面目全非女性焦屍，身分不明。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是現年42歲潘子鑑夥同43歲女友陳諭詩，及40歲吳男、38歲陳女所為。

檢方調查，當年林姓少女離家，受雇四名嫌犯合夥經營的檳榔攤，當時潘男為軍人，擔心吸毒遭被害人檢舉，同時懷疑檳榔攤營收款短少是被害人所為，拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、絞殺慘死。

去年8月檢方依殺人罪嫌起訴四人，檢察官痛斥四人泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑；桃園地院審理時，林父說，女兒與四人沒有深仇大恨，「骨頭入塔也找不到，死得很悽慘」，請求法官一定要判重刑。

潘嫌坦承參與棄屍、焚屍，但否認殺人；陳女則坦承殺害林女，供稱案發後多次想自首，但沒有勇氣。

法院審酌兩人手段、犯罪動機，認為惡性重大，判處無期徒刑。

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