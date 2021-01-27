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農民告示寫錯字被酸爆 「罸」字卻讓網友都跪了

記者賴香珊／南投27日電
南投縣有農民在竹林裡掛上標牌警告宵小，但因筍、荀兩字分不清，而把古人給拖下水。(聯合報讀者提供)
南投縣有農民在竹林裡掛上標牌警告宵小，但因筍、荀兩字分不清，而把古人給拖下水。(聯合報讀者提供)

近期南投進入冬筍產季，而因冬筍市場價格普遍不錯，引來宵小覬覦，南投縣有農民索性在竹林裡掛上標牌警告宵小，盼能藉此嚇阻；未料，告示牌內10個國字，除了有錯字，還拖「荀子」下水，被網友酸爆，但讓人跌破眼鏡的竟是「罸」字。

埔里鎮邱姓老師日前赴日月潭，行經環湖公路時意外看見竹林內掛著告示牌，而是其材質是用奇異筆在保麗龍上寫字，明顯應該是農民所製作撰寫的，內容匆匆一瞥沒發現不對，定睛細看文字後，整個人快笑翻，因此拍下PO文和親友分享。

而這張告示牌上寫著，「不要偷拔荀（筍）子，偷拔罸10萬」，上頭國字不過10個字，看起來似乎就錯了2字；邱因此在貼文中笑批，「日月潭亂象：到處都是偷割『荀』 子。真是太不尊重古人了。」也引發其他網友熱議。

有網友狠酸，「有十個國字就錯了二個字....80分」、「紅筆圈起來訂正10遍」，甚至以字面文字笑稱「偷筍免賠，拔荀十萬」，也有人直接點出「原來是竹（字頭）」。但跌破眾人眼鏡的竟是「罸」為「罰」的異體字，2字通用意外讓網友都跪了

邱姓老師則表示，起初看到「罸」以為是錯字，查了字典才發現也可以這樣寫。此外，與孟子同樣祖述孔子，但主張「性惡論」的荀子，卻因為農民「筍」、「荀」兩字傻傻分不清，一字之差變成農作物，意外成為地方趣談。

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