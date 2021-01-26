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學測考一半鼠上身 女學生崩潰尖叫

記者潘乃欣╱台北26日電
疑似有女學生在考學測過程中被老鼠爬上身。圖為示意圖。(本報資料照片)
疑似有女學生在考學測過程中被老鼠爬上身。圖為示意圖。(本報資料照片)

為期兩天的大學學測結束，疑似有中山女中的學生考試到一半遇到老鼠爬上身，並指出就讀的中山女中不聞不問，網路上也有同考場的網友補充所見事發經過；中山女中則表示還在調查；大考中心隨後證實有這起事件，釐清真正的「肇事者」並不是一般老鼠，而是寵物老鼠「蜜袋鼯」。

有網友發文表示，有人將寵物老鼠放在書包偷帶到教室考試，不料考試途中，老鼠爬到一位女考生的脖子上，現場沒有人敢上前幫忙，直到老鼠的主人去把老鼠拿走。

另一名網友表示，他妹妹也在那個考場，妹妹考試到一半聽到有人尖叫，原本還以為是考生作答壓力太大，結果竟然是老鼠爬上身，現場老師似乎沒有處理的經驗，就直接在考場裡討論起來，影響到現場還在考試的考生。

隨後當事人發文說，自己就是被老鼠上身的女生，指出下午回到考場應考的時候，許多人在走廊討論她，並說「就是那個女生」、「她一直尖叫」等等，甚至還有人模仿她在地上打滾，讓她寫下「你們有考慮到受害者的心情嗎？」

中山女高表示確實有收到家長投訴，並表示一定會盡力給予協助。

大考中心表示，事發經過是22日某試場某名考生，以寵物袋裝入他的寵物「蜜袋鼯」，放在隨身背包中，進入試場時放置於臨時置物區。可能因寵物袋口未綁好，考試開始約60分鐘後，蜜袋鼯自行掙脫，跑到最鄰近座位的考生身上。

大考中心說，試務中心評估那間教室受影響時間，延長該試場考試時間五分鐘。隔天，被蜜袋鼯直接影響的考生家長提出要求，試務中心同意讓該生移往另一試場應考。

而關於攜帶蜜袋鼯考生的違規處置，會先將所有資訊蒐集起來後，移請考試委員會審議。根據大考中心簡章，違規處理辦法第5條規定，考生應試時擾亂試場秩序，或影響他人作答，初犯恐遭扣一級分；第8條規定，考生入場後，若將不可攜帶入座的物品放在臨時置物區，會被扣一級分，但公告內容未說明其他生物是不是「不可攜帶入座」的物品。

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