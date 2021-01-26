8男3女雜交趴 赫見21歲女大生 警突襲先發口罩

台南警方日前在汽車旅館查獲雜交派對，11名全裸激戰男女見員警上門，嚇得目瞪口呆。(記者周宗禎／翻攝)

黃姓男子在社群網站 號召舉辦「多P性愛雜交派對」，標榜「3小時不限次數」，23日晚選在台南警永康分局附近汽車旅館 開趴被警查獲，現場8男3女正一絲不掛「大戰」，全沒戴口罩。防疫期間，警方喝令「停止動作」，發口罩要每人戴上後穿好衣服帶回，黃和女友、彭姓友人依妨害風化罪嫌送辦，11名男女依社維法裁罰。

參加「派對」的3名女子，1人是21歲女大生，26歲及38歲女子自稱「服務業」；8名付費嫖客年齡30到50歲，職業有粗工、上班族、司機。11人當時全裸「同步運動」，看見警方紛抓起身旁棉被衣物遮擋身體，驚慌失措。

警方調查，黃姓男子最近屢在台南、高雄兩地辦雜交派對，貼文「招收優質單男」，主打「氣質少婦、長腿女OL、神似知名AV女優」，附上火辣照片招攬性交易，每月辦4到6場；男客在推特回應後再以Line私訊，言明每場3小時、不限次數，收費6500元(台幣，下同，約227美元)

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員警得知黃23日又揪團在永康區一家汽車旅館開趴，當晚聲請搜索票突襲，當場查獲11名全裸性交易男女，扣得保險套、按摩棒等物；黃及其女友、彭姓男子衣著整齊，在旁觀看服務。

34歲黃男供稱，他與女友及彭是工作人員，負責接送及炒熱氣氛，他個人沒有這種癖好，純粹只是賺錢，一場只賺四、五千元；三名「同樂」女子每人可領6000元「車馬費」。