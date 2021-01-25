謝和弦涉直播辱罵吳宗憲 開庭辯：躁鬱發症發作

藝人謝和弦25日因公然侮辱案出庭，當庭辯稱躁鬱症發作，停後不發一語離開法院。(記者蕭雅娟／攝影)

藝人謝和弦，2019年間不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死 言論，涉嫌在臉書 直播辱罵吳宗憲，遭依公然侮辱罪嫌起訴。今天士林地院首開，謝和弦當庭自稱躁鬱症發作，不知道自己講了什麼，事後曾想致歉，法官諭知全案移審理庭。

33歲謝和弦今天在直播主女友莉婭陪同下，開庭前約5分鐘抵達法院，在門口面對媒體，先雙手比V，隨即又豎起大拇指，比出讚的手勢進入法院。法庭上，謝一人坐在被告席，無律師辯護，莉婭開庭前還提醒謝要呈上書狀，全程坐在旁聽席專注聆聽。

謝和弦辯稱，有開直播講這些話，當時躁鬱症發作，真的不知自己講的那麼嚴重，那陣子狂開直播，不知道自己有講那麼多；媒體拍出來的影片，可以看出眼神、談吐非常不正常。

謝和弦接著表示，事件發生後，有想過向吳宗憲致歉，在42天勒戒期間，曾寫家屬給父親，希望他透過方式聯繫告訴人吳宗憲。謝和弦當庭呈刑事聲請簡易判決狀，希望法院簡易判決，法官看過後，提醒書狀上沒有簽名，謝和弦當庭簽名，書狀由法官交付檢察官當場閱覽。

法官問謝有什麼要補充？謝和弦回答，「我是台灣 人，我愛台灣，我是非蓄意及刻意才做這件事，其餘如同書狀所載。」

檢察官問謝是否認罪？躁鬱症部分究竟是有關責任能力的抗辯或量刑考量？謝回答，確實因躁鬱症，我不清楚我當時說什麼。檢察官則稱，被告仍有辯解，有實質調查必要，建請移送審理庭。

審查庭法官諭知全案移審理庭。庭後謝和弦和莉婭一同離開法院，過程中謝和弦手拿起配戴的十字架造型項鍊，面對媒體提問是否現在道歉，均不發一語，隨後搭車離去。

謝和弦遭吳宗憲提告指控，在臉書開直播指名道姓稱，「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」，「假鬼假怪」，辱罵「臭卒仔」、三字經等語。

謝的直播內容經「top娛樂新聞」粉絲專頁、和youtube頻道等媒體，以標題「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。吳得知消息後委任律師提告，無和解意願。