爸媽老友變成狼！8歲女童遭猥褻 崩潰躲廁所哭到發抖

高雄鄭姓男子3年前帶好友的8歲女兒去游泳，卻趁機猥褻。 (示意圖／ingimage)

高雄鄭姓男子3年前帶好友的8歲女兒去游泳 ，趁機強迫用下體磨蹭女童臀部，害女童關在學校廁所內崩潰痛哭，事後「希望怪伯伯關久一點」，更在學校造句時寫下「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察 局和法院」；一審依強制猥褻罪判鄭5年徒刑，二審改判4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄭跟一對夫妻檔為20多年好友，連對方女兒也會稱呼他「阿忠叔叔」，他2018年5月12日下午3點多帶女童去游泳前，先帶女童回套房強行脫掉外衣、泳衣，不顧女童躲到衣櫃及廁所，抱女童坐在腹部，裸露下體磨蹭臀部、徒手摸私密處；游泳完後，鄭再度強拉女童進男性更衣間，強行撫胸、從後環抱用下體磨蹭臀部得逞。

事隔兩天學校晨會時，女童躲進廁所大哭，被老師抱出來仍哭到發抖，詢問之下才吐露被「阿忠叔叔」性騷 擾，校方列入輔導並通報，女童父母報警處理。

鄭一審否認犯行，供稱在套房跟女童搔癢嬉鬧，女童踢到他的褲子，導致「褲子左邊掉到大腿下方，我沒有穿內褲露出下體」；在游泳池時，則是女童堅持要跟他在同間更衣室，他協助洗頭時「管子碰到她的屁股」，一審依強制猥褻罪判刑5年。

但他二審改口坦承犯行，並賠償90萬元台幣和女童父母達成和解；二審指出，學校老師證稱女童當時哭到歇斯底里、喘不過氣，還曾在學校照樣造句「如果...就...」，寫下「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」。

女童案發後性格轉變，會拿東西丟父母，也曾經夢到有怪物頂著背部，遇到學校性教育課程就不願意說話，更害怕一人在學校，放學必須等人來接才離開，身心嚴重受創；女童也親寫「希望怪伯伯能被關久一點」紙條，二審合議庭考量認罪、賠償的情節，將2次猥褻犯行各判3年半，合併判4年；最高法院駁回上訴，全案定讞。