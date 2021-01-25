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勾結台毒販 亞洲毒王「三哥」荷蘭落網

編譯陳韋廷／綜合報導
號稱亞洲毒王的「三哥」販毒集團首腦謝志樂檔案照。（路透）
號稱亞洲毒王的「三哥」販毒集團首腦謝志樂檔案照。（路透）

荷蘭警方22日逮捕號稱「亞洲毒王」的加拿大華裔毒梟謝志樂，外號「三哥」，外界以此為名稱他旗下販毒集團。三哥集團控制亞洲每年700億美元毒品交易，是全球最大毒梟之一。

謝志樂在中國大陸出生，移民加拿大，他與台灣、香港和東南亞各地黑幫合作販毒，業務遍及全球，包括英國和美國。CNN報導，執法人員原本不知道三哥集團存在，直到2016年一名台灣籍毒販在緬甸被捕，將他供出。

英國廣播公司（BBC）報導，謝志樂是全球頭號通緝犯之一，他22日準備登機飛往加拿大前，在阿姆斯特丹史基普機場被捕，發出逮捕令的澳洲正尋求將其引渡回澳洲受審。

澳洲聯邦警察署指出，「三哥」集團掌控澳洲七成毒品市場，澳洲警方追捕謝志樂超過十年。由於謝的販毒規模龐大，外界將這位56歲毒梟跟綽號「矮子」的墨西哥毒王古茲曼相提並論。

澳洲警方24日發出聲明，2019年一場行動中發布對謝志樂的逮捕令，荷蘭警方根據國際刑警組織發布的「紅色通緝令」將其逮捕。「該集團多年來一直以澳洲為目標，進口與分銷大量非法毒品，在海外洗錢並利用犯罪所得的財富為生。」

路透曾在2019年一篇特別報導中，將謝志樂描述為「亞洲頭號通緝犯」，並援引聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）數據，稱他的集團光是販賣冰毒，2018年營收就高達170億美元。

UNODC東南亞與太平洋代表道格拉斯對此次逮捕行動表示讚賞，並稱「謝志樂被捕的重要性不可低估」，還表示緬甸與寮國政府對當地的監管不力，若想確保毒梟無法利用當地做為毒品基地，仍須做出更多行動，「雖然逮到販毒集團的領導人很重要，但他們在當地有效經營生意的條件仍未獲得解決，集團網路依然存在。」

澳洲 毒品 通緝

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